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Подмосковный гастроэнтеролог Ерохина предостерегла от принудительного кормления детей

29 марта 2024, 16:25
Фото: Istockphoto / MarianVejcik

Фото: Istockphoto / MarianVejcik

Попытки заставить ребёнка есть через силу в будущем могут привести к расстройствам пищевого поведения. Об этом предупредила заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства, врач-гастроэнтеролог Мария Ерохина.
«Если ребёнок не хочет доедать, не нужно этого требовать. Не стоит давить, уговаривать, отвлекать мультиками и докармливать. Такие меры в перспективе приведут к негативному отношению к еде, вызовут расстройство пищевого поведения, спровоцируют ожирение или, наоборот, анорексию», – сказала специалист, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По словам Ерохиной, приучать к полезной пище нужно постепенно, но систематически. При этом важно не отказывать ребёнку в любимых продуктах.


Фото: пресс-служба Минздрава МО

Несовершеннолетним необходимо обеспечить определённое число приёмов пищи в течение суток с ночным перерывом. Исключение – грудные дети.
«Кормление должно проводиться в установленные часы. Нельзя кормить ребёнка слишком быстро или растягивать приём пищи на час. В каждое кормление он должен получать достаточное количество пищи. А по мере роста рацион должен становиться более разнообразным», – добавила Ерохина.
Она подчеркнула, что отрицательные эмоции во время кормления ребёнка важно полностью исключить. Недопустимо наказывать его перед приёмом пищи, наказывать за отказ доесть порцию и кормить насильно.

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Подмосковный нарколог Холдин назвал первые признаки алкогольной зависимости
29 марта 2024, 17:14

Фото: Istockphoto / Zbynek Pospisil

Некоторые люди регулярно позволяют себе бокал вина или стакан пива, при этом отрицая алкогольную зависимость. Как распознать признаки её начальной стадии и принять меры, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Когда употребление алкоголя становится регулярным, а контроль над количеством выпитого теряется, это серьёзный сигнал о том, что у вас – зависимость от спиртного. Другие признаки – потеря интереса к привычным занятиям, отрицание тяги к спиртному и обострение хронических заболеваний», – перечислил Холдин, слова которого приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
При обнаружении этих признаков у себя или близких важно сразу обратиться за помощью, так как ранняя диагностика поможет быстрее справиться с зависимостью, отметил нарколог. В министерстве добавили, что Московский областной клинический наркологический диспансер готов предоставить помощь в любом из своих филиалов.

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#подмосковье
#московская область
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#спирт
#алкоголизм
#алкоголь
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В Подмосковье врачи за полчаса вернули зрение 76-летней пациентке
29 марта 2024, 17:00

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Воскресенские врачи восстановили зрение 76-летней пациентке. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В отделение пенсионерка поступила с жалобами на ухудшение зрения, которое наблюдалось последние три года. В ходе осмотра врачи выявили глаукому, смещение хрусталика и колобому.

«Во время вмешательства мы удалили смещенный хрусталик и имплантировали искусственную линзу. Для предотвращения дальнейших смещений хрусталика мы ввели специальное внутрикапсульное кольцо, зафиксировали линзу по радужной оболочке и провели пластику колобомы. Нам удалось предотвратить инвалидность и существенно улучшить зрение», — поделился завотделения офтальмологии Ильдар Камалов.

На данный момент женщина выписана на амбулаторное лечение и не нуждается в дальнейшей реабилитации.

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#врачи
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БЗМЖ и СЗМЖ: что это значит и почему не стоит бояться молочных продуктов с заменителями
БЗМЖ и СЗМЖ в молочной продукции: в чем разница и где больше вреда
29 марта 2024, 15:32

Фото: istock / sergeyryzhov

Покупатели иногда задаются вопросом: что значит БЗМЖ и СЗМЖ на ценнике некоторых молочных продуктов? Дело в том, что с 1 июля 2019 года в России действуют новые правила продажи молочной продукции, а также продуктов, в которой жировая составляющая частично или полностью заменена аналогами растительного происхождения.
В материале «Радио 1» расскажем, что означают эти маркировки, какая разница и в каких продуктах больше пользы.

Что значит БЗМЖ и СЗМЖ и в чем разница

Продавцы обязаны следить, чтобы продукцию с заменителями можно было легко отличить от натуральной. Для это были введены специальные обозначения:

  1. БЗМЖ – продукция без заменителей молочного жира
  2. СЗМЖ – продукция с содержанием заменителей
Маркировка должна быть хорошо различима, а в точках продажи такие продукты должны стоять на разных полках и помечаться соответствующими аббревиатурами.

Такое разделение необходимо для определения покупателем натуральных и продуктов с заменителями. Продукты БЗМЖ натуральнее, поскольку не содержат заменителей молочного жира, и следовательно, они стоят дороже. В свою очередь товары СЗМЖ дешевле.

Заменители молочного жира используют производители, чтобы сэкономить, за счёт чего «на выходе» цена доступнее не только для изготовителя, но и для покупателя. Обычно в качестве заменителей используется всеми нелюбимое пальмовое масло.

Сыр, масло, молоко, кефир и другие молочные продукты БЗМЖ

Продукция БЗМЖ — натуральная, она более жирная, вкусная, но с меньшим сроком хранения.

Считается, что кисломолочные молочные продукты крайне полезны. Натуральный сыр, творог, кефир и другие продукты содержат множество ценных аминокислот, витаминов, микро- и макроэлементов, которые улучшают течение пищеварительных процессов, укрепляют иммунитет, предотвращают появление эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому при отсутствии аллергий и непереносимости стоит отдавать предпочтение продуктам БЗМЖ.

Есть ли польза в продуктах СЗМЖ

Если продукты СЗМЖ соответствуют ГОСТу, то ничего опасно в них нет. Согласно нормативам, в продуктах СЗМЖ не может быть вредной «химии», которой часто пугают людей.

Иногда заменители молочного жира решают ряд проблем. Такую продукцию можно употреблять детям и взрослым с непереносимостью лактозы. Обычно растительный жир добавляют в «твердые» молокосодержащие продукты ‒ творог, творожную массу, масло, сырки. Если бы продукции СЗМЖ не было, такие люди не могли быть есть множество молочных продуктов.

Продукты с заменителями менее вкусны и питательны, чем натуральные. В них содержится меньше насыщенных жиров, витаминов и аминокислот, которыми богат молочный жир.

За счёт этого (не из-за вреда для здоровья) такие продукты считаются суррогатом и не могут называться «молочными».

В продуктах СЗМЖ повышена доля здоровых полиненасыщенных жирных кислот, но предусмотрительно уменьшено количество вредных компонентов: холестерина и насыщенных жиров, источником которых является животный жир. Опасных трансжиров в таких продуктах нет совсем, при этом сохраняются биологически активные элементы и витамины. Но стоимость таких продуктов ниже, ведь растительного сырья — больше.

Можно ли по вкусу понять, есть ли в продукте заменитель молочного жира

Определить по вкусу наличие заменителя довольно сложно, лучше изучить этикетку и проверить состав продукта. Там будет указано: «Содержит растительные жиры» или «ЗМЖ».

Также стоит обратить внимание на формулировку названия молочных продуктов: часто продукты с заменителем подписывают как творожный продукт», «десерт», «творожок», вместо классических «творог» и «сметана».

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Минздрав Подмосковья обновил списки находящихся в больницах после теракта в «Крокусе»
29 марта 2024, 15:07

Фото: iStock/wutwhanfoto

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальную информацию о пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», находящихся в больницах Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.
«Полный список пострадавших с наименованием медицинских учреждений, в которых они проходят лечение, по состоянию на 14:00 29 марта размещён на официальном сайте регионального Минздрава и доступен по ссылке», — отмечается в сообщении.
Террористический акт произошёл вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В «Крокус Сити Холл» ворвались вооружённые мужчины и открыли стрельбу по людям, а затем подожгли здание.

По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, пострадали 382.

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#больницы
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В Подмосковье запустили опрос о качестве паллиативной помощи
29 марта 2024, 14:01

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Онлайн-опрос о качестве паллиативной помощи в Московской области запустили на портале «Паллиативная помощь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Опрос проводится анонимно. С его помощью планируется выявить слабые места в работе отделений сестринского ухода, патронажной службы. Хосписов и кабинетов паллиативной помощи», — цитируются в сообщении слова главы Координационного центра паллиативной помощи Московской области Анны Шестаковой.
По итогам опроса в различных структурных подразделениях паллиативной помощи проведут точечные проверки. Их цель — устранение недочётов на местах.

Опрос проводится по ссылке. Принять в нём участие могут все, кто хочет рассказать, с какими проблемами пришлось столкнуться пациентам или их родственникам при получении паллиативной помощи в Подмосковье.

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#здравоохранение
#медицина
#паллиативная помощь
#московская область
#подмосковье
#опрос
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В Ленинском округе открыли первое в России отделение вызовов врачей на дом
29 марта 2024, 13:28

Отделение обслуживания вызовов врача на дом открыли в жилом комплексе «Первый квартал» на территории деревни Сапроново Ленинского городского округа, это первое медучреждение такого типа в России, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Отделение общей площадью 180 квадратных метров расположено на первом этаже жилого дома. В штате учреждения более 40 человек: это 30 врачей и фельдшеров и сотрудники контактного центра», — отмечается в сообщении.
Отделение оснащено всем необходимым медицинским оборудованием: это наборы для оказания неотложной медицинской помощи, реанимационные наборы, аппараты ЭКГ, тонометры, глюкометры, пульсоксиметры и многое другое.

Медучреждение передано на баланс Видновской районной клинической больницы

«Теперь к жителям будет приезжать не отработавший смену в поликлинике врач, а спецбригада, имеющая удалённый доступ к истории болезни пациента», — отметил главный врач больницы Бутай Бутаев.
Отделение открыто с восьми утра до десяти вечера. Врача можно вызвать по телефону 122, через чат-бота Дениса в мессенджере Telegram или через сайт госуслуг.

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#медицина
#здравоохранение
#ленинский городской округ
#строительство
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Санконтроль предотвратил завоз в Россию шести опасных инфекций
29 марта 2024, 12:59

Фото: iStock/Artur Plawgo

Система санитарно-карантинного контроля на границе России в прошлом году предотвратила завоз шести опасных инфекций в РФ. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Роспотребнадзора.
«Система санитарно-карантинного контроля на границе позволила предотвратить завоз шести опасных инфекций и сохранить здоровье российских граждан», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза. Новый вирус отличается от предыдущего тем, что передаётся бессимптомно. Заразиться можно, просто находясь рядом с инфицированным человеком и вдыхая с ним один воздух.

До этого власти Таиланда предупредили своих граждан о возможной вспышке смертельно опасного заболевания – сибирской язвы, которая могла попасть в страну из Лаоса.

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#здоровье
#болезни
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Подмосковные врачи провели операцию на бедре 5-летнего самбиста
29 марта 2024, 12:47

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Подмосковные врачи прооперировали 5-летнего самбиста, повредившего бедро на соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения МОсковской области.
В больницу ребенка доставили с жалобами на сильную боль в бедре. В ходе осмотра врачи выявили закрытый перелом бедренной кости.

«Под общим наркозом мы провели остеосинтез правой бедренной кости, то есть сопоставили и зафиксировали отломки кости титановыми стержнями, тем самым восстановили мальчику анатомию бедра. После полного восстановления бедренной кости фиксаторы будут удалены», — поделился врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Виталий Куваев.

Стоит отметить, что в настоящий момент мальчик проходит амбулаторное лечение до полнейшего выздоровления. Кроме этого, он также сможет продолжить занятия спортом.

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#врачи
#лечение
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Чтобы быстро похудеть: Диетолог назвал пять продуктов, помогающих снизить вес
29 марта 2024, 09:17

Фото: iStock/Prostock-Studio

О продуктах, которые помогают привести себя в форму, рассказал врачом-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам, пишет «Российская газета».
В первую очередь, заявил специалист, необходимо включить в свой рацион продукты с высоким содержанием белка – мясо, птицу, рыбу, творог, яйца и бобовые. Они помогают формировать красивый рельеф из мышц на теле и поддерживают организм подтянутым, а кожу эластичной. К тому же белки отлично насыщают и перебивают чувство голода.

При дефиците белка и аминокислот, входящих в его состав, человек может чувствовать повышенный аппетит, а также тягу к сладкому — конфетам, шоколаду и прочему.

Кроме того, очень важно употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой. В основном это овощи, цельнозерновые крупы (в умеренном количестве), ягоды и фрукты. Из-за длительного переваривания мозг получает сигнал о насыщении в течение длительного времени.

Рекомендуется пить кофе и чай – оба напитка содержат в себе кофеин, который повышает выработку гормонов, ответственных за активность.

Еще один продукт, который назвал диетолог – масло МСТ. Это тип масла, содержащие жирные кислоты. Диетолог отметил, что этот продукт крайне полезен для нервной системы человека. К тому же, жирные кислоты помогают расщеплять жир.

И еще одним продуктом специалист в области питания назвал яблочный уксус. Его можно совсем в малых дозах добавлять в салаты, он полезен для усиления метаболизма.

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#продукты
#еда
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