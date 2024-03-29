Подмосковный гастроэнтеролог Ерохина предостерегла от принудительного кормления детей

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Попытки заставить ребёнка есть через силу в будущем могут привести к расстройствам пищевого поведения. Об этом предупредила заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства, врач-гастроэнтеролог Мария Ерохина.
«Если ребёнок не хочет доедать, не нужно этого требовать. Не стоит давить, уговаривать, отвлекать мультиками и докармливать. Такие меры в перспективе приведут к негативному отношению к еде, вызовут расстройство пищевого поведения, спровоцируют ожирение или, наоборот, анорексию», – сказала специалист, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.По словам Ерохиной, приучать к полезной пище нужно постепенно, но систематически. При этом важно не отказывать ребёнку в любимых продуктах.
Несовершеннолетним необходимо обеспечить определённое число приёмов пищи в течение суток с ночным перерывом. Исключение – грудные дети.
«Кормление должно проводиться в установленные часы. Нельзя кормить ребёнка слишком быстро или растягивать приём пищи на час. В каждое кормление он должен получать достаточное количество пищи. А по мере роста рацион должен становиться более разнообразным», – добавила Ерохина.Она подчеркнула, что отрицательные эмоции во время кормления ребёнка важно полностью исключить. Недопустимо наказывать его перед приёмом пищи, наказывать за отказ доесть порцию и кормить насильно.
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Лора Луганская