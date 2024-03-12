Россиянам назвали норму икры в день

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Врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила о том, что для здорового человека нормой икры в день будет 100-150 г.
«Икра — высоко-жировой продукт, такое количество жиров плохо усваивают пожилые люди и дети. У детей ещё не развита ферментная система ЖКТ, поэтому им лучше давать икру порционно — 2-3 чайные ложки. Если речь о пожилом человеке, у которого есть панкреатит, холецистит или дискомфорт от жирной пищи, то количество икры должно быть около 50 г в день», — добавила в беседе с Газета.ру Габдулхакова.
Ранее заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина заявила, что блины нельзя назвать полезным блюдом, но если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть.
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Мелисса Тимофеева