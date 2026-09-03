Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от ОРВИ в сентябре
Всплеск детских заболеваний в сентябре обычно связан с тем, что школьники возвращаются в большие организованные коллективы и много времени проводят в закрытых помещениях. Об этом рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Екатерина Морозова.
В разговоре с Life.ru эксперт уточнила, что дети вновь начинают тесно общаться, пользоваться общими предметами и сталкиваться с вирусами. При этом дополнительную нагрузку создают резкая смена режима, недосып и эмоциональное напряжение. Из-за этого организму становится тяжелее справляться с обычными инфекционными контактами.
Для поддержания иммунитета врач посоветовала обеспечивать ребенку полноценное питание и качественный сон, поддерживать ежедневную физическую активность и не отказываться от прогулок на свежем воздухе. Кроме того, по словам Морозовой, защитить от осенних инфекций поможет вакцинация.
«В школе реально работают простые правила: мыть руки после туалета, перед едой и после возвращения с улицы, не трогать лицо грязными руками, прикрывать рот и нос при кашле и чихании, не пользоваться чужими бутылками и столовыми приборами. Ребёнок с температурой и выраженными симптомами не должен посещать занятия», — добавила педиатр.
Такой подход позволит снизить риски заражения. Тем не менее полностью исключить сезонные инфекции в учебных заведениях невозможно, заключила Морозова.