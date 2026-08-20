Терапевт дала советы по подготовке организма к сезону ОРВИ
Терапевт Разаренова: приправы, овощи и фрукты подготовят организм к сезону ОРВИ
Качественный сон, овощи, фрукты и приправы помогут повысить иммунитет перед сезоном ОРВИ. Об этом рассказала терапевт, врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.
В разговоре с Москвой 24 эксперт посоветовала в первую очередь соблюдать здоровый образ жизни. Именно это поможет организму в осенний период справляться с вирусами и легче переносить инфекции.
«Прежде всего, поможет полноценный сон — не менее 8 часов в сутки, а также регулярная физическая активность, хотя бы в виде пеших прогулок. Кроме того, ни в коем случае нельзя садиться на строгие диеты: питание должно быть разнообразным и обеспечивать организм белками, жирами и углеводами», — отметила Разаренова.
При этом хорошей поддержкой для иммунитета станут сезонные овощи и фрукты, которые содержат большое количество витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов. Кроме того, стоит добавлять в блюда имбирь, куркуму, перец, розмарин и тимьян. Они также помогают поддержать иммунитет. В сезон простуд стоит одеваться по погоде и не пренебрегать прививкой от гриппа, заключила терапевт.