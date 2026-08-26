Перечислены главные плюсы кабачков
Диетолог Антон Поляков перечислил главные плюсы кабачков. Об этом пишет aif.ru.
По его словам, кабачки имеют множество полезных свойств. Они положительно влияют на работу пищеварительной системы, поскольку содержат клетчатку, как растворимую, так и нерастворимую. Это способствует улучшению моторики кишечника и питанию полезной микрофлоры, отметил Поляков.
Диетолог подчеркнул, что в кабачках содержится большое количество пектинов — полисахаридов, которые присутствуют во многих фруктах, овощах и ягодах. Согласно мнению эксперта, пектин полезен для микрофлоры кишечника и способствует выведению холестерина из организма.
Кроме того, кабачки богаты витамином С и калием, который необходим для здоровья сердца и сосудов. Этот овощ также отличается низкой калорийностью, что позволяет употреблять его в больших количествах, заключил Поляков.
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