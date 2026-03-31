Перечислены медленно убивающие сердце привычки
Врач общей практики Айгуль Арсланова в разговоре с изданием UfaTime.ru перечислила самые опасные для сердца привычки, медленно убивающие здоровье этого органа.
Медик обратила внимание на сидячий образ жизни как на одну из вредных привычек. По её словам, малоподвижность приводит к ослаблению мышц, замедлению метаболизма и увеличению риска ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы предотвратить эти проблемы, специалист рекомендовала каждые полчаса делать короткие перерывы на разминку.
Кроме того, Арсланова отметила, что неправильное питание, богатое солью, сахаром, насыщенными жирами и трансжирами, также негативно влияет на здоровье сердца. Она подчеркнула, что основу здорового питания должны составлять цельнозерновые продукты, свежие фрукты и овощи.
Также врач указала на то, что курение, чрезмерное употребление алкоголя, недостаток сна, хронический стресс, избыточный вес и социальная изоляция представляют серьёзную угрозу для сердечно-сосудистой системы. Арсланова призвала не игнорировать тревожные симптомы и регулярно проходить медицинские обследования.
