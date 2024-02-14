Врач Абсалямов предупредил об опасном источнике изжоги

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Врач-онколог, химиотерапевт, хирург Руслан Абсалямов заявил, что изжога может быть симптомом рака желудка.
Также к таким симптомам врач отнёс проблемы с глотанием, тошноту, рвоту, боли в области желудка, урчание в животе, вздутие и т. д.
Он отметил, что при недомоганиях необходимо сразу обращаться к врачу.
А кандидат медицинских наук директор Медицинского института Росбиотеха Александр Алексеев рассказал об опасных последствиях долгого пребывания за компьютером. Так, это может привести к нарушениям зрения, избыточной нагрузке на опорно-двигательный аппарат.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявила, что для избавления от сахарозависимости необходимо признать проблему, научится находить баланс в потреблении сладкого, а также наладить режим питания.
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«Такие симптомы как беспричинное похудение, выраженная общая слабость, стойкий болевой синдром, появление в мягких тканях увеличивающихся плотных образований могут свидетельствовать уже о более продвинутой стадии», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Абсалямов.
А кандидат медицинских наук директор Медицинского института Росбиотеха Александр Алексеев рассказал об опасных последствиях долгого пребывания за компьютером. Так, это может привести к нарушениям зрения, избыточной нагрузке на опорно-двигательный аппарат.
«Прежде всего на шейный отдел позвоночника, в особо тяжёлых случаях игровой зависимости — к истощению нервной системы. Однако эти последствия развиваются не одномоментно», — поделился в беседе с RT Алексеев.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявила, что для избавления от сахарозависимости необходимо признать проблему, научится находить баланс в потреблении сладкого, а также наладить режим питания.
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Мелисса Тимофеева