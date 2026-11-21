Врач определила главный признак алкоголизма
Психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная рассказала, по какому признаку можно заподозрить алкогольную зависимость. Об этом пишет «Лента.ру».
По ее словам, алкоголизм не определяется исключительно частотой или количеством выпитого. Регулярное употребление алкоголя опаснее, чем его объём. Человек, выпивающий по бокалу каждый вечер, может быстрее развить зависимость, чем тот, кто редко, но сильно напивается, пояснила специалист.
Нарколог подчеркнула, что важно следить за тем, теряет ли человек контроль над количеством выпитого, требуется ли ему всё больше алкоголя для достижения прежнего эффекта, возникают ли раздражение и тяга, когда нет возможности выпить, и продолжает ли он пить, несмотря на последствия. Именно эти признаки, а не календарь употребления алкоголя, отличают привычку от заболевания, заключила Калюжная.
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