21 ноября 2026, 18:50

Врач Калюжная: Регулярное употребление спиртного указывает на алкоголизм

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная рассказала, по какому признаку можно заподозрить алкогольную зависимость. Об этом пишет «Лента.ру».