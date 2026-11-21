Стоматолог назвала напиток, окрашивающий зубную эмаль сильнее кофе
Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Елизавета Романова раскрыла напиток, который может окрашивать зубную эмаль сильнее, чем кофе. Об этом пишет «Лента.ру».
По ее словам, кофе часто называют основным напитком, который изменяет цвет зубов, но крепкий черный чай может оставлять более заметный налет. Это связано не только с его темным цветом, но и с высоким содержанием полифенолов, включая танины.
Согласно мнению Романовой, черный чай обладает наибольшим потенциалом для окрашивания. Зеленый и белый чай выглядят светлее, но также содержат полифенолы и при регулярном употреблении могут оставлять налет. Травяные и ягодные чаи различаются по составу: напитки с каркаде и темными ягодами способны окрашивать эмаль, а добавление лимона увеличивает кислотность, пояснила стоматолог.
Врач подчеркнула, что важно не только количество выпитых чашек чая, но и способ его употребления. Если человек пьет чай небольшими глотками в течение нескольких часов, его зубы постоянно контактируют с пигментами. Дополнительно потемнение могут усиливать зубной налет, курение, недостаточная гигиена, зубной камень и шероховатая поверхность старых пломб, добавила Романова.
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