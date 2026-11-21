21 ноября 2026, 15:01

Врач Романова: Крепкий черный чай может окрашивать зубную эмаль сильнее кофе

Фото: iStock/wirot pathi

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Елизавета Романова раскрыла напиток, который может окрашивать зубную эмаль сильнее, чем кофе. Об этом пишет «Лента.ру».