Перечислены самые аллергенные продукты

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Врач-терапевт высшей категории Светлана Якушкина заявила, что самыми аллергенными продуктами являются коровье молоко, молочные продукты, рыба.
«Наиболее сильными аллергенами являются: коровье молоко и молочные продукты, которые содержат около 20 белков; рыба и морепродукты; яйца. Менее аллергенными являются перепелиные яйца. Для уменьшения аллергенности рекомендуется варить яйца около получаса», — добавила в беседе с Газета.ру Якушкина.
Она добавила, что самой опасной реакцией организма на аллерген является анафилактический шок.
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