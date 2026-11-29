Перечислены симптомы ОРВИ, при которых нужно вызывать скорую помощь
Врач-клинический фармаколог, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Шаталова назвала симптомы ОРВИ, при которых нужно вызывать скорую помощь. Об этом пишет РИА Новости.
При ОРВИ или гриппе необходимо немедленно вызвать скорую помощь, если у вас появились следующие симптомы: затрудненное дыхание, одышка, нехватка воздуха, а также посинение губ или области вокруг носа. Специалист также упомянула о признаках проблем с нервной системой, таких как спутанность сознания, бред, заторможенность, трудности с пробуждением и судороги. Внезапное сильное головокружение также может быть сигналом к тому, чтобы обратиться за медицинской помощью, пояснила Шаталова.
Кроме того, врач обратила внимание на другие серьезные симптомы, требующие срочного вмешательства: температура выше 40 градусов, которая не снижается после приема жаропонижающих средств, сильная или непрекращающаяся рвота, не позволяющая пить, а также признаки обезвоживания, включая сухость слизистых оболочек и длительное отсутствие мочеиспускания.
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