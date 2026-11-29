29 ноября 2026, 09:56

Фармаколог Шаталова: при ОРВИ нужно вызывать скорую при появлении одышки и бреда

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Врач-клинический фармаколог, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Шаталова назвала симптомы ОРВИ, при которых нужно вызывать скорую помощь. Об этом пишет РИА Новости.