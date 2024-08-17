Врач-диетолог раскрыла опасность популярной диеты

Фото: istock / Dacharlie
Врач-диетолог Ксения Селезнева предупредила об опасности популярной питьевой диеты.
Как утверждает эксперт, питьевая диета является экстремальным способом снизить массу тела. Врач уверена, что есть жидкую пищу можно не больше нескольких дней. Если такие ограничения в питании затянутся на долгие месяцы, то это станет большим стрессом для организма.
Диетолог подчеркнула, что питьевая диета крайне опасна для людей с хроническими болезнями, в частности, с нарушениями углеводного обмена и проблемами ЖКТ. Людям с ожирением такая диета тоже не будет полезной.
По мнению Селезневой, допустимы только кратковременные разгрузочные дни с употреблением жидкой пищи, но исключительно по медицинским показаниям и при отсутствии противопоказаний.
Читайте также:
Учёный Ефимов назвал главную опасность фастфуда
Россиянам раскрыли секреты выбора качественного мёда
Диетолог Редина оценила эффективность советской диеты
«Процесс пережевывания пищи — это важный этап здорового пищеварения. Поэтому питьевую диету нельзя рекомендовать никому, даже людям без хронических заболеваний в анамнезе. Допустимы один-два разгрузочных дня, но только по медицинским показаниям и при отсутствии любых ограничений со стороны организма», — пояснила Селезнева в разговоре с «Лентой.ру».
Диетолог подчеркнула, что питьевая диета крайне опасна для людей с хроническими болезнями, в частности, с нарушениями углеводного обмена и проблемами ЖКТ. Людям с ожирением такая диета тоже не будет полезной.
По мнению Селезневой, допустимы только кратковременные разгрузочные дни с употреблением жидкой пищи, но исключительно по медицинским показаниям и при отсутствии противопоказаний.
Читайте также:
Учёный Ефимов назвал главную опасность фастфуда
Россиянам раскрыли секреты выбора качественного мёда
Диетолог Редина оценила эффективность советской диеты
Алина Юрчак