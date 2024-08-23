Врач Кашух заявила об опасности арбузной диеты

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Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что любая арбузная диета может нанести существенный вред организму.
«Любая монодиета типа арбузной — это вред для организма. Даже если вес после неё снизится, потом он вернётся с прибавкой. Арбузная диета лишена белка, в ней много быстрых углеводов, а значит, полноценного насыщения она не принесёт. Как только лишняя жидкость покинет желудок, вернётся и чувство голода. Необходимых для работы организма жиров в арбузе тоже нет», — объяснила в беседе с Газета.ру врач.
Ранее врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказывала, что яблоки — один из самых доступных источников питания, в котором есть целая гамма питательных веществ.
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