Переевшим вечером россиянам эндокринолог дал несколько советов
Эндокринолог Максим Кузнецов в личном блоге сообщил россиянам, как следует поступать после вечернего переедания.
По его словам, на следующий день после переедания не стоит голодать или пропускать завтрак и обед. Также не следует перегружать себя физическими упражнениями в попытке сжечь лишние калории, отметил специалист. Он советует не запрещать себе любимые блюда и не обещать радикальные изменения с понедельника.
Вместо этого Кузнецов рекомендует на следующий день после переедания руководствоваться чувством голода при выборе пищи. Важно поддерживать обычный уровень активности и разобраться в причинах переедания.
Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы к вечеру не испытывать чрезмерного голода. Для этого рекомендуется сделать завтрак и обед более питательными, а не пропускать их, как это часто делают, заключил эндокринолог.
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