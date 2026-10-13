Переевшим вечером россиянам эндокринолог дал несколько советов

13 октября 2026, 20:01

Эндокринолог Кузнецов призвал не пропускать завтрак после вечернего переедания

Фото: iStock/Viktoria Korobova

Эндокринолог Максим Кузнецов в личном блоге сообщил россиянам, как следует поступать после вечернего переедания.