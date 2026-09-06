«Перепады»: Кардиолог назвала главную опасность осеннего похолодания
Кардиолог Алиева: осеннее похолодание провоцирует скачки давления
Кардиолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Луиза Алиева сообщила, что осенью у некоторых людей может расти давление из-за похолодания.
В беседе с NEWS.ru специалист пояснила, что холод сужает сосуды кожи, увеличивает сосудистое сопротивление и провоцирует подъём давления.
«Сезонные изменения давления хорошо известны: в среднем его значения в холодные месяцы выше, чем в тёплые. Особенно важно учитывать это людям с артериальной гипертонией, поскольку у некоторых пациентов колебания давления при изменении температуры могут быть достаточно выраженными. Однако объяснять любое повышение давления только погодой неправильно», — подчеркнула Луиза.Алиева добавила, что при выходе из тепла на холод давление может временно расти. Сердечникам стоит одеваться по сезону, избегать резких нагрузок на морозе и увеличивать нагрузку постепенно. Гипертоникам, по словам специалиста, полезно чаще контролировать давление: измерять его после отдыха, утром и вечером по два раза с интервалом 1–2 минуты и записывать результаты.