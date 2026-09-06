Стало известно, помогает ли холодная кола при головной боли
Холодная кола может помочь при головной боли, если она вызвана легким обезвоживанием. Об этом рассказала РИА Новости врач-терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
Согласно мнению специалиста, холодная газировка может облегчить головную боль, но это зависит от её причины. Если она вызвана отменой кофеина у человека, который регулярно его употребляет, то небольшая доза этого вещества может улучшить самочувствие, пояснила Чистик.
По её словам, стандартная банка колы объёмом 330 миллилитров содержит примерно 30–35 миллиграммов кофеина, что эквивалентно половине небольшой чашки чая. Если человек обычно употребляет это вещество и головная боль связана с его отменой, можно выпить 150–330 миллилитров газировки однократно.
Однако регулярное использование сладкой газировки в качестве средства от головной боли не рекомендуется из-за высокого содержания сахара: в 330 миллилитрах колы примерно 35 граммов вещества, что близко к суточному пределу потребления свободных сахаров для взрослого человека, отметила врач.
Чистик добавила, что существуют более здоровые способы борьбы с головной болью: вода поможет при обезвоживании; несладкий чай или кофе в умеренных количествах — если причина в недостатке кофеина; отдых и сон — при переутомлении; а также приём рекомендованных обезболивающих препаратов при необходимости.
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