Стало известно, помогает ли холодная кола при головной боли

06 сентября 2026, 19:03

Врач Чистик: кола облегчает головную боль, если она вызвана обезвоживанием

Фото: iStock/Narong KHUEANKAEW

Холодная кола может помочь при головной боли, если она вызвана легким обезвоживанием. Об этом рассказала РИА Новости врач-терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.