В Роскачестве рассказали о неожиданных свойствах тыквенного сока

06 сентября 2026, 19:31

Фото: Istock/NataliPopova

Эксперты Роскачества перечислили полезные вещества в тыкве и предостерегли от употребления сока при некоторых заболеваниях.





В беседе с RT представители ведомства отметили: малое количество сахаров и большое содержание воды делают тыкву диетической, а омега-3 поддерживают сердце и сосуды. Бета-каротин и лютеин в составе сока нейтрализуют радикалы и снижают риски онкологии и эндокринных проблем.

«Бета-каротин, как провитамин А, ускоряет заживление ран, повышает тонус кожи и служит профилактикой катаракты. Пищевые волокна нормализуют пищеварение, помогают бороться с запорами и чувством тяжести, а также эффективно утоляют голод, что способствует контролю веса. А калий и антиоксиданты укрепляют сердечную мышцу, способствуют снижению артериального давления и служат профилактикой инфарктов и инсультов», — пояснили эксперты.