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Пережившим онкологию одного из партнеров парам дали интимный совет

Секс-коуч Юзвяк дал совет паре, у которых испортился секс после онкологии мужа
27 февраля 2024, 07:37
Фото: istock / fizkes

Фото: istock / fizkes

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, партнер которой вылечился от онкологии и стал неуверен в себе и своей сексуальной привлекательности. Об этом пишет Slate.
Женщина поделилась, что ее супругу немного за 30 и до заболевания их сексуальная жизнь была удовлетворительной. Пока муж лечился, секса в отношениях не было. Теперь переживший рак и месяцы химиотерапии мужчина постоянно корит себя и старается поскорее завершить половой акт из-за того, что его внешность изменилась.

«Возможно, сейчас он не сексуальнее всех на свете, но я бы легко об этом забыла, если бы он постоянно не твердил, как уродлив и непривлекателен. Конечно, я убеждаю его, что для меня он хорош всегда, но мне трудно возбудиться после того, как я целый день выслушиваю его речи о непривлекательности и знаю, что секс будет длиться несколько минут», — пожаловалась женщина.

Она добавила, что понимает: муж будет долго восстанавливаться и ему необходима поддержка. Но на не знает, когда ей нужно начать обращать внимание и на свои потребности и желания. Юзвяк ответил ей, что не будет неэтичным признаться мужу, как его слова влияют на женщину.

«Что-нибудь вроде — знаешь, мне грустно слышать, как ты говоришь о себе, я вижу тебя не так. Но проясните, что когда он критикует себя, он критикует и вас. Скажите, что для вас важно улучшить сексуальную жизнь, что его негативные слова разрушают вашу связь», — порекомендовал эксперт.
Помимо этого, коуч призвал не стесняться мастурбации.

«Поскольку ваш муж ранимый человек (и, честно говоря, он только что перенес рак!), возможно, вы захотите скрывать ее. Вы можете вместе мастурбировать, чтобы взаимодействовать в контексте, который не будет требовать от него высоких исполнительских навыков в постели», — дал совет специалист.
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#отношения
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Дубненские врачи спасли жизнь 73-летнему мужчине с разрывом пищевода
27 февраля 2024, 04:06

Фото: пресс-служба Минздрава Московской области

В Дубненскую больницу бригадой скорой помощи доставили 73-летнего пациента с жалобами на загрудинную боль и рвоту, сообщила 26 февраля пресс-служба минздрава Московской области. После проведённого обследования врачи выявили у мужчины разрыв пищевода.
Как пояснил хирург Дубненской больницы Игорь Решетников, причины подобного разрыва могут быть самые разными: переедание, плохо пережеванная пища, нарушение прохождения пищи, усиления давления в просвете пищевода. Однако все они чреваты потенциальным летальным исходом.

«В экстренном порядке пациенту была выполнена операция, в ходе которой мы выполнили дренирование средостения и плевральной полости для устранения гноя. В желудок была установлена гастростома – трубка для кормления в послеоперационном периоде», — отметил Решетников.

Состояние больного осложнялось сепсисом, гнойным медиастенитом (воспалением органов средостения) и синдромом дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Пациент провел полтора месяца на лечении в больнице и сейчас чувствует себя хорошо. После удаления всех дренажей мужчины выписали домой на амбулаторное лечение,

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#пациенты
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Педиатр предупредил о серьезной опасности аспирина для детей
Педиатр Молодой: из-за приема аспирина у детей может развиться синдром Рейе
26 февраля 2024, 17:59

Фото: iStock/brizmaker

Ацетилсалициловая кислота, тот же аспирин, может вызвать у детей до 15 лет опасный синдром Рейе. Об этом рассказал, педиатр, врач скорой помощи Дмитрий Молодой в беседе с изданием «Доктор Питер».
Врач подчеркнул, что детям до 15 лет ни в коем случае нельзя давать аспирин или ацетилсалициловую кислоту в качестве жаропонижающего при ОРЗ.

«Связано это с риском возникновения синдрома Рейе. Это тяжелое состояние, которое проявляется поражением печени, головного мозга и мышц и может привести даже к летальному исходу», — уточнил Молодой.

Однако он уточнил, что аспирин могут назначить детям до 15 лет, например, для лечения артрита.

Ранее врач-терапевт Георгий Сапего заявил, что россияне привыкли при любом недомогании принимать аспирин, однако не задумываются об опасности лекарства. В частно, аспирин может спровоцировать мозговое кровоизлияние.

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#врач
#россияне
#лекарство
#терапевт
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Кардиолог Видяскин раскрыл, для кого могут быть опасны перелёты из-за тромбов
Кардиолог Видяскин: В зоне риска — пожилые и люди с ожирением
26 февраля 2024, 17:53

Фото: istockphoto.com/Mikhail Davidovich

Кардиолог Игорь Видяскин заявил, что тромбообразование во время перелётов (или переездов) может грозить людям с ожирением, а также пожилым гражданам.
«Повышают риск развития тромбоза глубоких вен во время длительных перелётов или переездов: пожилой возраст, заболевания свертывающей системы крови, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбоз глубоких вен в анамнезе, онкология, травмы или хирургические вмешательства, ожирение, беременность», — пояснил в беседе с NEWS.ru Видяскин.

Образованию тромбов, по словам врача, способствует неподвижная поза во время движения транспорта, а также минимизация приёмов жидкостей пассажирами.

Ранее врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала россиянам о причинах снижения кровяное давления. Эксперт заявила, что гипотонией называют показатели 90/60 миллиметров ртутного столба, при которых человек чувствует головокружение и слабость.

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#врач
#возраст
#заболевания
#ожирение
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Хирург Умнов: Вино способно разрушить мозг
26 февраля 2024, 17:29

Фото: istockphoto.com/ipopba

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что злоупотребление вином приводи к разрушению клеток головного мозга, в частности, к этому приводит винный алкоголизм.
Также чрезмерное употребление напитка разрушительно влияет на клеточные процессы, создающие костную ткань.

«В красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли. Вино является мочегонным средством, способствуя обезвоживанию и головным болям при похмелье. Винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга, они отмирают. Если человек курит, то нейроны гибнут ещё быстрее. У алкоголиков появляются рубцы на коре головного мозга, она отекает», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, почему курильщики могут остаться без зубов.

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#вино
#нарколог
#алкоголизм
#здоровье
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Стало известно, кому противопоказана комбуча
Диетолог Безнебеева не рекомендовала напиток больным диабетом
26 февраля 2024, 17:13

Фото: istock/Thirawatana Phaisalratana

Диетолог Виктория Безнебеева заявила, что такой напиток, как комбуча, противопоказан людям со слабым иммунитетом и больным сахарным диабетом.
При этом, специалист отметила полезность напитка для желудка.

«Комбуча — полезный напиток, который ускоряет метаболизм, уменьшает воспаления на коже. Но к его употреблению есть противопоказания. В первую очередь, это диабет — частое употребление может привести к снижению уровня сахара в крови. Также не рекомендую пить ее людям со слабым иммунитетом», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Безнебеева.

Ранее нутрициолог, руководитель научно-методического департамента Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова заявила, что полезный ужин включает в себя лёгкие источники белка.

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#напитки
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Нутрициолог Ломкова: Лучше употреблять лёгкие источники белка
26 февраля 2024, 17:01

Фото: istockphoto.com/vaaseenaa

Нутрициолог, руководитель научно-методического департамента Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова заявила, что полезный ужин включает в себя лёгкие источники белка.
К таким продуктам эксперт отнесла нежирные сорта рыбы, мяса, креветки и яйца являются отличным вариантом на ужин.

«Есть основные правила в ужине. Первый — разнообразие в питании. Включайте продукты из разных пищевых групп, чтобы обеспечить организм необходимыми веществами. Важно соблюдать и умеренность в размере порций. Контролируйте количество пищи. Учитывайте сбалансированное сочетание питательных веществ», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Она также рекомендовала употреблять качественные продукты, избегая обработанных и высококалорийных продуктов.

Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что тяга к сладкому может говорить о недостатке позитивных эмоций.

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#продукты
#диетолог
#питание
#здоровье
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Врач назвала опасные последствия сахарозаменителей
Врач Павлюк объяснила, чем опасен подсластитель стевия
26 февраля 2024, 15:53

Фото: IStock/Tamara Chuchkova

В России 27 февраля перестанут использовать сразу 19 пищевых добавок, в том числе подсластитель стевия. Этот заменитель сахара часто используют худеющие.
Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», что норма сахара в день – 10% от рациона. Если человек съедает три-шесть ложек сахара в день, у него может развиться сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Чтобы сократить потребление сахара, специалисты советуют перейти на некалорийные сахарозаменители, к которым в том числе относится стевия. Однако они также могут привести к проблемам со здоровьем.
«Обычно, чтобы сократить калорийность рациона, рекомендуют заменить калорийные сахарозаменители на некалорийные. И обычно обращают внимание на стевия, сукралоза, эритритол, аспартам, если его не нагревать. Но исследования говорят, что напитки с этими же сахарозаменителями увеличивают риск сахарного диабета, как и сахар. Просто от сахара этот риск в два раза выше», — отметила специалист.
По словам врача из-за сладкого вкуса сахарозаменителей, организм также вырабатывает инсулин и повышает риск развития заболеваний.
«Предполагается, что сахарозаменители негативно влияют на наш организм тем, что имеют сладкий вкус. Из-за него у нас вырабатывается инсулин. Также считается, что они негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, на микробиоту», — добавила Павлюк.
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#врач
#диетолог
#сахар
#сахарный диабет
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Названа самая главная ошибка людей с гипертонией
Врач Фомичева назвала основной ошибкой невыполнение рекомендаций врача
26 февраля 2024, 15:45

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева заявила, что основной проблемой людей с гипертонией является невыполнение предписаний медиков.
В частности, это касается правил приёма и дозировок препаратов.

«Нерегулярный приём препаратов от давления, только когда оно повышается — это неверно! Гипотензивную терапию надо принимать ежедневно, по схеме, назначенной врачом, даже если утром, казалось бы, нормальное артериальное давлению. Плановую терапию необходимо проводить регулярно», — прокомментировала в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что гипотония является нормой, а не болезнью. Он добавил, что низкого давления как такового нет, а есть лишь сосудистая остановка, когда давление резко снижается под воздействием препаратов или чего-то ещё, при этом постоянное низкое давление, по словам врач, является нормой.

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#кардиолог
#врач
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Кардиолог Конев раскрыл, как часто нужно измерять давление
Кардиолог Конев объяснил, почему россияне скупают тонометры
26 февраля 2024, 14:47

Фото: IStock/Ake Ngiamsanguan

В 2023 году спрос на тонометры в России вырос на 29%. За прошедший год россияне через интернет-сервисы купили 2,2 млн приборов, годом ранее эта цифра достигала 890 тысяч штук.
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с «Радио 1» объяснил это тем, что в России стареет население, уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями не уменьшается, но также в стране растёт медицинское просвещение. По его словам, россияне стали внимательнее относиться к здоровью.
«Не секрет, что среди старшего возраста количество лиц, страдающих повышенным артериальным давлением, превышает 50 процентов. И такой спрос на тонометры можно объяснить просвещением. Я надеюсь, что это приведёт к снижению заболеваемости в ближайшее годы и повышению эффективности лечения артериальной гипертензией, потому что её последствия чрезвычайно опасны для человека», — сказал врач.
По словам специалиста, тонометр должен быть в каждой семье с возрастными гражданами. Прибор поможет обозначить проблемы и скорректировать курс лечения.
«Если человек получает какое-то давление от артериальной гипертензии, нужно измерять давление перед каждым приёмом лекарств, чтобы оценить эффективность действия лекарственных средств. Также нужно вести дневник самонаблюдения. Через несколько дней будет понятно, требуется ли такое частое измерение давления», — добавил Конев.
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