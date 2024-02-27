Пережившим онкологию одного из партнеров парам дали интимный совет

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Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, партнер которой вылечился от онкологии и стал неуверен в себе и своей сексуальной привлекательности. Об этом пишет Slate.
Женщина поделилась, что ее супругу немного за 30 и до заболевания их сексуальная жизнь была удовлетворительной. Пока муж лечился, секса в отношениях не было. Теперь переживший рак и месяцы химиотерапии мужчина постоянно корит себя и старается поскорее завершить половой акт из-за того, что его внешность изменилась.
Она добавила, что понимает: муж будет долго восстанавливаться и ему необходима поддержка. Но на не знает, когда ей нужно начать обращать внимание и на свои потребности и желания. Юзвяк ответил ей, что не будет неэтичным признаться мужу, как его слова влияют на женщину.
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«Возможно, сейчас он не сексуальнее всех на свете, но я бы легко об этом забыла, если бы он постоянно не твердил, как уродлив и непривлекателен. Конечно, я убеждаю его, что для меня он хорош всегда, но мне трудно возбудиться после того, как я целый день выслушиваю его речи о непривлекательности и знаю, что секс будет длиться несколько минут», — пожаловалась женщина.
«Что-нибудь вроде — знаешь, мне грустно слышать, как ты говоришь о себе, я вижу тебя не так. Но проясните, что когда он критикует себя, он критикует и вас. Скажите, что для вас важно улучшить сексуальную жизнь, что его негативные слова разрушают вашу связь», — порекомендовал эксперт.Помимо этого, коуч призвал не стесняться мастурбации.
«Поскольку ваш муж ранимый человек (и, честно говоря, он только что перенес рак!), возможно, вы захотите скрывать ее. Вы можете вместе мастурбировать, чтобы взаимодействовать в контексте, который не будет требовать от него высоких исполнительских навыков в постели», — дал совет специалист.Читайте также:
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Алина Юрчак