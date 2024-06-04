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Первый День открытых дверей в МОНИИАГ собрал около 30 будущих мам и их близких

04 июня 2024, 21:51
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Московский областной НИИ акушерства и гинекологии впервые открыл двери для будущих мам и их семей. Мероприятие привлекло порядка 30 пациенток, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Это первое мероприятие такого рода в МОНИИАГ. Мы познакомили гостей с уникальной историей первого в стране института акушерства и ответили на самые часто задаваемые вопросы будущих мам и их близких», – рассказала научный сотрудник акушерского обсервационного отделения Мария Игнатьева.
Будущих мам, их родственников и детей ждали не только познавательные встречи с врачами, но и угощение и приятные сюрпризы от организаторов. На встрече выступили бывшие пациенты института. Они рассказали о собственном опыте родов в МОНИИАГ.



В институте намерены проводить такие встречи на регулярной основе, причём как онлайн, так и оффлайн.

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#минздрав мо
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#материнство
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#беременность
#подмосковье
#московская область
Врач Калошина объяснила причину старения детей из-за вейпов
04 июня 2024, 20:31

Фото: iStock/FabrikaCr

Детский врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина заявила, что старение организма даже у детей из-за вейпов, электронных сигарет и курительных смесей происходит из-за недостатка питательных веществ.
«Электронные сигареты подвергают тело воздействию свободных радикалов, одновременно снижая уровень витаминов А и С, которые играют важную роль в производстве коллагена и эластина. Результат недостатка питательных веществ — преждевременное старение в виде сухости, расширенных пор, дряблости, морщин, гиперпигментации и неровной текстуры кожи», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Калошина.

Она напомнила, что курение вейпов и электронных сигарет вредно тем более растущему организму и может оказать пагубное влияние на работу печени и почек, органы дыхания, центральную нервную систему и т. д.
А заведующая 2-м отделением Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Татьяна Потапова предупредила об опасностях, которые могут поджидать на дачных участках летом.

«Инфекций, которые можно подхватить за городом, очень много. Начнем с кишечных. Работа в земле, грязные руки и съеденная прямо на грядке клубничка – и бактериальная инфекция гарантирована. Лето – это сезон именно бактериальных инфекций», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» Потапова.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин также говорил, что курение негативно влияет на весь организм человека, в том числе и на голосовые связки. Так, из-за пристрастия к табаку можно даже потерять голос.

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#курение
#инфекция
#лето
#подростки
#вейпы
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Врач Толмасова раскрыла неожиданную пользу абрикосов
Врач Толмасова: Абрикос может защитить от некоторых форм рака
04 июня 2024, 19:20

Фото: iStock/Professor25

Врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что в абрикосах содержаться такие элементы, которые укрепляют иммунную систему и даже способны защитить от некоторых форм рака.
«В абрикосах содержится высокая концентрация природных органических пигментов, таких как каротиноиды, флавоноиды и фенол, которые защищают растение. Эти элементы оказывают такое же воздействие и на наш организм, поддерживая нашу иммунную систему и даже защищая от некоторых форм рака», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Она добавила, что, кроме этого, абрикосы могут поддерживать зрение, сохранять молодость кожи, улучшить работу ЖКТ, поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и т. д.

Ранее врач-эксперт, гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что некоторые дикие растения не просто пригодны для пищи, но и обладают полезными свойствами.

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#зрение
#врач
#фрукты
#питание
#здоровье
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Врач Кашух раскрыла пользу съедобных диких растений
04 июня 2024, 18:24

Фото: iStock/dulezidar

Врач-эксперт, гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что некоторые дикие растения не просто пригодны для пищи, но и обладают полезными свойствами.
По её словам, например, крапива может быть полезна для зрения и работы мозга, а одуванчик содержит витамины А, С, В1 и В2, которые поддерживают иммунитет и нормальный метаболизм.

«Дикоросы могут быть хорошим дополнением к рациону, но во всем нужна мера. Не стоит их переедать. Во многих дикорастущих растениях содержатся фитохимические вещества, способные навредить организму при частом употреблении. Если человек принимает какие-то лекарства, то ему особенно не рекомендуется употреблять дикоросы без консультации с врачом», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Кашух.

Специалист добавила, что при сборе растений для употребления всегда надо учитывать экологическую обстановку и не срывать ничего вблизи автомобильных и железных дорог, рядом с фабриками и заводами.

До этого эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова не рекомендовала держать дома лианы, кактус и папоротник, поскольку они плохо влияют на энергетику жилища.

«Находясь в пространстве для сна или отдыха, папоротники могут стать источником неудач, ссор, плохого настроения и проблем со здоровьем. С осторожностью дома следует размещать кактусы. Их форма и наличие колючек могут стать источником негативной энергии Ша-Ци. В спальне не стоит держать лианы, так как они символизируют одиночество», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» специалист.

Ранее сообщалось, что российских садоводов могут оштрафовать за выращивание на участке борщевика, наркосодержащих растений, а также картофеля с целью продажи.

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#растения
#человек
#витамины
#иммунитет
#здоровье
#энергия
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Врач Алексеева раскрыла, когда открывать купальный сезон
Врач Алексеева: Вода должна прогреться хотя бы до 22°C
04 июня 2024, 17:57

Фото: iStock/Artem Tryhub

Врач-терапевт Лариса Алексеева поделилась, что начинать купаться, в частности жителям столицы, стоит лишь тогда, когда вода достаточно прогреется.
По её словам, лучше дождаться, пока вода прогреется хотя бы до 22°C. Она отметила, что в противном случае есть высокие шансы простудиться и заболеть.

«Если показатели ниже, например, около 17-20°C, то лучше не рисковать. Известно, что многие любят на пляже не только загорать и устраивать заплывы, но и пить прохладные напитки, заедая это дело мороженым. Вот такой расклад может привести к нежелательным последствиям», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.

Специалист добавила, что ещё одной причиной, почему надо отложить купальный сезон, является переменчивость погоды.

А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в столице ожидаются ливни и грозы на этой неделе.

«Мы ждём ливни и грозы. Они где-то будут давать очень большое количество осадков, а где-то пройдут совсем незаметно. Но вот эта «пестрота» в осадках будет свойственна и четвергу, и пятнице. А в субботу у нас опять погода без осадков», — пояснил в беседе с RT Шувалов.

Ранее педиатр, врач-инфекционист Мария Рыбалко заявила, что купание в запрещённых местах опасно, поскольку может повлечь за собой гепатит и церкариоз.

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#терапевт
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Балашихинские врачи спасли жизнь пациентки с разорвавшейся гнойной капсулой в печени
04 июня 2024, 16:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи филиала №2 Балашихинской больницы спасли женщину с разорвавшейся гнойной капсулой в печени. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 78-летняя пациентка с жалобами на постоянную боль в животе, которая распространилась на всю поверхность брюшины. Врачи диагностировали у неё абсцесс печени с разлитым гнойным перитонитом. Подобное воспаление приводит к нарушению функций организма и летальному исходу.
«В левой доли печени образовалась заполненная гноем капсула. Произошёл её прорыв, и гнойное содержимое оказалось в брюшной полости. Патогенная микрофлора начала распространяться на соседние жизненно важные органы. Ситуация была критической и могла закончиться летальным исходом, если бы не оказанная вовремя помощь. Врачи провели пациентке антибактериальную и дезинтоксикационную терапию», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Павел Коваль.
Затем, по его словам, хирурги вскрыли и дренировали абсцесс левой доли печени, выполнили санацию брюшной полости. Всего убрали около литра свободной жидкости.

Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Специалисты дали ей рекомендации по питанию и восстановлению.

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
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В Подольске женщине удалили кисту с костями черепа, волосами и жиром
04 июня 2024, 14:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольского роддома удалили женщине кисту, содержавшую кости черепа, жир и волосы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 34-летняя пациентка с ранее диагностированным новообразованием в правом яичнике – тератомой. Это врождённая патология, которая возникает ещё во время эмбрионального развития. В ней могут присутствовать волосы, мышечная и костная ткани, а также более сложные органы – например, глаз или конечности.
«Пациентке удалили тератому диаметром 8 см, содержимым которой были волосы, зачатки костей черепа и жир. Подобные операции являются высокотехнологичными, так как удаление таких опухолей у пациенток репродуктивного возраста должно происходить с максимальным сохранением здоровой ткани яичника. Это требует аккуратного оперативного вмешательства», – сказал главный врач Александр Скобенников.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Как отметили в министерстве, репродуктивная функция у женщины сохранена, и в будущем она сможет планировать беременность.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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#минздрав мо
#операция
#хирург
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#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года тестирование на ВИЧ прошли около 920 тыс. человек
04 июня 2024, 12:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли с начала текущего года в Московской области почти 920 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы призываем заботиться о своем здоровье и проходить регулярную диагностику на ВИЧ. (…) Всего с начала года в Подмосковье исследование прошли почти 920 тыс. человек: это на 85 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил главврач регионального Центра по борьбе со СПИДом, кандидат медицинских наук Александр Пронин.
Он подчеркнул, что тестирование на ВИЧ-инфекцию является совершенно безболезненной процедурой, а также добавил, что это занимает не более 15 минут.

Анонимно и бесплатно сдать тест на ВИЧ можно в областном Центре по борьбе со СПИДом, расположенном по адресу: Котельники, микрорайон Силикат, дом №41а или в кабинетах тестирования по месту жительства.

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#подмосковье
#здравоохранение
#минздрав мо
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Подмосковные врачи спасли 140 детей, рожденных с низкой массой тела
04 июня 2024, 10:34

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье с начала года спасли 140 детей, рожденных с экстремальной и низкой массой тела. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С января в Московской области родились порядка 1,7 тысяч детей раньше положенного срока.

«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившихся на свет раньше положенного срока. С начала года в регионе врачи спасли почти 1,7 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 140 с экстремальной и очень низкой массой тела – менее 1,5 кг», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для качественной и быстрой помощи новорожденным в регионе работает шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии. Также в Подмосковье развивается трехуровневая система родовспоможения.

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Россиянам рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Врач Гинзбург рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
04 июня 2024, 05:10

Фото: istock / peakSTOCK

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний требует динамических и физических нагрузок, которые регулярно проводятся как минимум полчаса в день. Об этом рассказал врач-кардиолог Михаил Гинзбург в беседе с РИА Новости.
«Для профилактики любых сердечно-сосудистых заболеваний рекомендованы динамические и физические нагрузки. Но они должны носить регулярных характер. Считается, что необходимо проводить такие нагрузки в течение не менее 30 минут. Желательно, чтобы они были, но аэробные, то есть на свежем воздухе», — дал рекомендацию Гинзбург.
Также кардиолог посоветовал пациентам, которые самостоятельно проводят физические тренировки, следить за числом сердечных сокращений. Гинзбург пояснил, что пульс во время и после физнагрузок должен увеличиваться по сравнению с исходным, но не превышать базовые значения, в частности, 100-110 ударов в одну минуту.

Ранее врач Ярослав Ашихмин призвал гипертоников менять схему лечения в жару. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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