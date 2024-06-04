Первый День открытых дверей в МОНИИАГ собрал около 30 будущих мам и их близких

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии впервые открыл двери для будущих мам и их семей. Мероприятие привлекло порядка 30 пациенток, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Это первое мероприятие такого рода в МОНИИАГ. Мы познакомили гостей с уникальной историей первого в стране института акушерства и ответили на самые часто задаваемые вопросы будущих мам и их близких», – рассказала научный сотрудник акушерского обсервационного отделения Мария Игнатьева.Будущих мам, их родственников и детей ждали не только познавательные встречи с врачами, но и угощение и приятные сюрпризы от организаторов. На встрече выступили бывшие пациенты института. Они рассказали о собственном опыте родов в МОНИИАГ.
В институте намерены проводить такие встречи на регулярной основе, причём как онлайн, так и оффлайн.
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Лора Луганская