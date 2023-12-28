Петербургские врачи провели сложную операцию и спасли пациентку

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Врачи НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе выполнили сложную нейрохирургическую операция на спинном мозге и спасли пациентку.
Благодаря усилиям врачей, пациентка теперь снова может ходить.
Так, у пациентки была обнаружена огромная опухоль, которую врачам в итоге удалось удалить.
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Так, у пациентки была обнаружена огромная опухоль, которую врачам в итоге удалось удалить.
«Оперировать опухоли в плановом порядке мы не можем, пациенты должны направляться в профильные специализированные онкологические учреждения. Но в данном случае ситуация была экстренной. Учитывая такой размер новообразования на шесть позвонков в шейном отделе, решиться на удаление было сложно. Если честно, на позитивный результат особо не надеялись, о чем и сообщили пациентке, потому что решение о такой операции с высоким хирургическим риском принимает пациент», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» директор НИИ скорой помощи, врач-нейрохирург Вадим Мануковский.
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Мелисса Тимофеева