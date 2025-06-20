Пластический хирург Карапетян назвал важные операции для женщин после родов
Пластический хирург Карапетян: фигуру после родов можно исправить пластикой
После родов многие женщины сталкиваются с изменениями фигуры, которые влияют не только на здоровье, но и на самооценку. Пластический хирург Георгий Карапетян рассказал, какие операции помогут восстановить тело.
По словам специалиста, больше всего при беременности и родах страдает передняя брюшная стенка и боковые стенки живота, например, диастаз прямых мышц живота или грыжевые дефекты передней и боковых стенок живота, что может нарушать функцию органов брюшной полости.
«Восстановление передней брюшной стенки, боковых стенок живота требует хирургической коррекции. На передний план выходит операция абдоминопластика, которая в руках пластического хирурга носит не только лечебный, но и эстетический характер», — отметил Карапетян в беседе с RuNews24.ru.
Он также добавил, что после родов женщины испытывают проблемы, связанные с молочными железами. В 90% случаев послеродовая маммопластика показана для эстетического внешнего вида. С ее помощью можно исправить деформации груди, ее опустошение, провисание, растяжение и выраженную асимметрию.
«Проблема абсолютно решаемая, легко переносимая, комфортная, безопасная. В этой связи маммопластика выходит на второй план с точки зрения послеродовых изменений», — добавил пластический хирург.
Кроме того, женщины после родов часто сталкиваются с нарушением функции тазового дна, которое сопровождается недержанием мочи. Такие проблемы также можно исправить с помощью пластической хирургии, заключил Карапетян.