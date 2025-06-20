Пластический хирург Карапетян назвал важные операции для женщин после родов

Пластический хирург Карапетян: фигуру после родов можно исправить пластикой
Фото: iStock/Irina Shpiller

После родов многие женщины сталкиваются с изменениями фигуры, которые влияют не только на здоровье, но и на самооценку. Пластический хирург Георгий Карапетян рассказал, какие операции помогут восстановить тело.



По словам специалиста, больше всего при беременности и родах страдает передняя брюшная стенка и боковые стенки живота, например, диастаз прямых мышц живота или грыжевые дефекты передней и боковых стенок живота, что может нарушать функцию органов брюшной полости.

«Восстановление передней брюшной стенки, боковых стенок живота требует хирургической коррекции. На передний план выходит операция абдоминопластика, которая в руках пластического хирурга носит не только лечебный, но и эстетический характер», — отметил Карапетян в беседе с RuNews24.ru.

Он также добавил, что после родов женщины испытывают проблемы, связанные с молочными железами. В 90% случаев послеродовая маммопластика показана для эстетического внешнего вида. С ее помощью можно исправить деформации груди, ее опустошение, провисание, растяжение и выраженную асимметрию.

«Проблема абсолютно решаемая, легко переносимая, комфортная, безопасная. В этой связи маммопластика выходит на второй план с точки зрения послеродовых изменений», — добавил пластический хирург.

Кроме того, женщины после родов часто сталкиваются с нарушением функции тазового дна, которое сопровождается недержанием мочи. Такие проблемы также можно исправить с помощью пластической хирургии, заключил Карапетян.
Элина Позднякова

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