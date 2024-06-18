По программе «Приведи друга» в Подмосковье трудоустроились 220 медработников

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
С начала года более 220 медработников трудоустроились в подмосковные больницы по программе «Приведи друга». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В подмосковных больницах сотрудникам предлагают премии за трудоустройство в медучреждение врачей и фельдшеров. За каждого успешно нанятого врача можно получить до 50 тысяч рублей, а за фельдшера или медсестру — до 25 тысяч рублей.
В регионе действуют и другие меры поддержки медицинских работников. Среди них программы «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также компенсация расходов на аренду жилья, предоставление земельных участков и многое другое.
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«В нашем регионе успешно действуют программы, которые помогают привлекать и удерживать медицинских работников. Одна из таких программ — «Приведи друга». Мы реализуем этот проект уже третий год, и только с начала этого года в наши поликлиники и больницы пришли работать 222 медицинских специалиста», — поделилась первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
В регионе действуют и другие меры поддержки медицинских работников. Среди них программы «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также компенсация расходов на аренду жилья, предоставление земельных участков и многое другое.
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Мира Полтева