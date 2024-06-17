Здоровье в парках Подмосковья в выходные проверили свыше 700 человек

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Участниками акции «Проверь здоровье в парке», которая прошла в минувшие выходные в Московской области, стали более 700 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Акцию проводили в 37 парках региона, в том числе в Волоколамске, Кашире, Истре, Люберцах, Химках, Серпухове, Наро-Фоминске и других городских округах.
Как ранее сообщали в ведомстве, при выявлении патологий пациентов направляют на углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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«Такой формат пользуется спросом у жителей, особенно у людей, которые по каким-то причинам не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего в эти выходные своё здоровье в парках Московской области проверили 704 человека, а с начала лета – почти 2 тысячи», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как ранее сообщали в ведомстве, при выявлении патологий пациентов направляют на углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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Лора Луганская