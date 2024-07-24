В областном онкодиспансере с начала года сделали 4,5 тыс. операций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московском областном онкологическом диспансере с начала года провели 4,5 тыс. операций. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там добавили, что онкодиспансер имеет всё необходимое для качественной диагностики и лечения различных онкологических заболеваний. Он оснащён современной медицинской техникой, использует новейшие технологии.
Кроме того, в операционных используется ламинарный поток воздуха с очисткой, обеззараживанием и кондиционированием. Такой принцип обеспечивает высокую стерильность в операционных, что позволяет свести к минимуму заражения внешними инфекциями и сокращает сроки выздоровления.
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«Благодаря квалифицированным специалистам и современному оборудованию за полгода в Московском областном онкологическом диспансере было проведено 4,5 тыс. операций. Все операционные оснащены видео-эндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, которые позволяют выполнять современные эндоскопические операции и диагностические процедуры через небольшие проколы тканей, оперировать малотравматичным способом и практически бескровно. Это особенно важно для пожилых пациентов», – рассказал заместитель главврача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.
Кроме того, в операционных используется ламинарный поток воздуха с очисткой, обеззараживанием и кондиционированием. Такой принцип обеспечивает высокую стерильность в операционных, что позволяет свести к минимуму заражения внешними инфекциями и сокращает сроки выздоровления.
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Лора Луганская