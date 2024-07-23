Пушкинские врачи поставили на ноги девушку с тройным переломом из-за каблуков

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Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. прооперировали девушку, получившую перелом ноги в трёх местах из-за высоких каблуков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделении травматологии обратилась 30-летняя девушка, которая упала на улице, попав в ямку на 12-сантиметровых шпильках. Врачи диагностировали оскольчатый перелом костей голени, большой и малой берцовой костей.
Сейчас девушка выписана на амбулаторное лечение. Через год ей предстоит ещё одна операция для удаления всех металлоконструкций. В министерстве предупредили, что ходить на высоких каблуках надо крайне осторожно и по ровной поверхности. Каблук высотой 10-12 см уместен для торжественных мероприятий. А для повседневной носки лучше использовать каблук не выше 5 см.
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«Под спинальной анестезией мы срастили обломки костей. Закрепили их штифтами и винтами. Остеосинтез позволяет уйти от традиционного гипса и исключает вероятность вторичного смещения, а также тромбоз, остепороз и артроз. На повреждённую ногу пациентка смогла наступать вечером уже в день операции», – рассказал травматолог-ортопед Александр Первухин.
Сейчас девушка выписана на амбулаторное лечение. Через год ей предстоит ещё одна операция для удаления всех металлоконструкций. В министерстве предупредили, что ходить на высоких каблуках надо крайне осторожно и по ровной поверхности. Каблук высотой 10-12 см уместен для торжественных мероприятий. А для повседневной носки лучше использовать каблук не выше 5 см.
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Лора Луганская