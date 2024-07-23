Врачи Подмосковья спасли с начала года более 2,1 тыс. недоношенных младенцев

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 2,1 тыс. детей, появившихся на свет раньше положенного срока, спасли врачи-неонатологи в Московской области с начала текущего года благодаря высокому профессионализму и хорошему техническому оснащению медучреждений, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В министерстве также рассказали, что вес самого маленького спасённого пациента составлял при рождении всего 450 граммов. Младенца выходили специалисты Московского областного перинатального центра.«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой. Но важно отметить, что каждый спасенный малыш — это результат работы не только новейшего оборудования, а, в первую очередь, команды настоящих профессионалов своего дела. С начала года в регионе врачи спасли более 2,1 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 188 — с экстремально низкой массой тела — менее 1 килограмма», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
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