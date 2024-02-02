В Московской области продолжается замена тяжелого оборудования в больницах

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Ещё 4 устаревших рентгеновских аппарата заменили в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Старое оборудование заменили в хирургическом корпусе Мытищинской больницы, поликлинике №1 Пушкинской больницы, в детской поликлинике Наро-Фоминской больницы и поликлинике №1 Лобненской больницы.
Стоит отметить, что в стационарах рентгеновский аппарат работает в круглосуточном режиме, в поликлиниках – по графику.
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«Мы продолжаем замену устаревшей тяжелой медицинской техники на современную цифровую. С начала этого года обновили уже 11 рентгеновских аппаратов, в том числе 4 запустили сегодня. Все новые рентгеновские аппараты – отечественного производства. По сравнению с аналоговой, цифровая техника обладает рядом преимуществ. Это низкая лучевая нагрузка, более высокая скорость исследования и качество получаемых изображений», — поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева