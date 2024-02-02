В Московской области продолжается замена тяжелого оборудования в больницах

Чтобы снизить риск сгущения крови и образования тромбов, необходимо скорректировать рацион питания, чтобы в нем быть достаточно витаминов и минеральных веществ, но без их переизбытка. О правилах защиты от тромбов рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова в беседе с aif.ru.