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В Московской области продолжается замена тяжелого оборудования в больницах

02 февраля 2024, 16:30
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Ещё 4 устаревших рентгеновских аппарата заменили в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Старое оборудование заменили в хирургическом корпусе Мытищинской больницы, поликлинике №1 Пушкинской больницы, в детской поликлинике Наро-Фоминской больницы и поликлинике №1 Лобненской больницы.

«Мы продолжаем замену устаревшей тяжелой медицинской техники на современную цифровую. С начала этого года обновили уже 11 рентгеновских аппаратов, в том числе 4 запустили сегодня. Все новые рентгеновские аппараты – отечественного производства. По сравнению с аналоговой, цифровая техника обладает рядом преимуществ. Это низкая лучевая нагрузка, более высокая скорость исследования и качество получаемых изображений», — поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


Стоит отметить, что в стационарах рентгеновский аппарат работает в круглосуточном режиме, в поликлиниках – по графику.

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В Домодедово используют особый подход к логопедическим занятиям с детьми
02 февраля 2024, 15:47

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Домодедовском комплексном центре используют музыкальный подход к логопедическим занятиям с детьми. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В комплексных центрах Подмосковья специалисты используют различные методики реабилитации и коррекции детей с особенностями развития, а программа подбирается индивидуально под каждого.

«Музыка — это не только искусство, но и целебное средство. Логопедические музыкально-игровые упражнения, песенки и распевки, используемые в её практике, способствуют закреплению правильного произношения звуков, развитию просодической стороны речи и координации речи с движением. Основной принцип работы – тесная связь речевого материала с музыкой и движением. Логоритмические игры и упражнения под музыку превращают процесс обучения в увлекательное занятие, вызывая у детей интерес и радость», — поделилась специалист Александра Ковтунова.

Стоит отметить, что после таких занятий родители наблюдают у детей повышение настроения и положительное влияние на их физическое здоровье.

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Подмосковный врач Орлова предупредила о вреде плюшевого мишки в детской кроватке
02 февраля 2024, 15:40

Фото: Istockphoto / NataliaDeriabina

Привычка спать с мягкой игрушкой может привести к неприятным последствиям для здоровья ребёнка. Об этом сообщила руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова.
«Любимая игрушка часто сопровождает ребёнка на улице, в поликлинике, падает на пол в магазине, в песочницу на детской площадке. Она собирает патогенные микроорганизмы, в том числе пылевого клеща. Сон в обнимку с плюшевым мишкой может привести к аллергическим реакциям, ринитам и кишечным расстройствам. Так как игрушка находится в непосредственной близости ко рту ребёнка, у него может появиться ОРВИ, вирус контагиозного моллюска и пиодермия», – отметила Орлова.
По её словам, этому мягкие игрушки нужно чистить, стирать и дезинфицировать, особенно после прогулки или посещения лечебного учреждения. Врач добавила, что наполнители, красители и декоративные детали должны соответствовать стандартам качества.
«Предупредите родственников и знакомых, чтобы не дарили плюшевого друга ярких, ядовитых цветов, потому что в некоторых красителях используются вредные для ребёнка свинец и кадмий», – предупредила медик.
Она напомнила, что при покупке игрушек важно отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов и с коротким ворсом, а лучше и вовсе без него.

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#здравоохранение
#здоровье
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#подмосковье
#московская область
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Гастроэнтеролог назвал полезный для сердца фрукт
Гастроэнтеролог Габуев: бананы полезны для сердечного здоровья
02 февраля 2024, 14:42

Фото: iStock/Hazal Ak

Бананы могут оказать существенную пользу для сердечного здоровья. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев.
«Один банан содержит 9% суточной нормы калия, что положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Употребление банана может помочь нормализовать артериальное давление и обеспечить организм энергией на целый день благодаря высокому содержанию углеводов», - заявил Габуев в беседе с news102.ru.

Однако он предупредил, что не стоит употреблять бананы на голодный желудок, так как это может создать слишком большую нагрузку на сердечную систему. По рекомендации врача, в день можно есть не более одного банана в качестве десерта.

При этом Габуев призвал людей, страдающих сахарным диабетом быть осторожными с употреблением бананов, так как они содержат большое количество углеводов. Этот фрукт можно заменить на грейпфрут или яблоко.

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Врач предупредил, что курение может стать причиной ампутации ног
Хирург Авакян: курение может привести к атеросклерозу сосудов ног и ампутации
02 февраля 2024, 14:40

Фото: istock / Sophonnawit Inkaew

Курение может стать причиной нарушения кровоснабжения, гангрены и ампутации ноги. Об этом предупредил врач-хирург Армен Авакян в эфире радио Sputnik.

По словам врача, курение провоцирует повышение уровня холестерина крови и в дальнейшем атеросклероз. Это болезнь, которая мешает нормальному кровоснабжению нижних конечностей. На ранней стадии атеросклероз вызывает боль в ногах. Если заболевание прогрессирует, может начаться гангрена. Врач предупредил, что в таком случае можно лишиться ноги.

Авакян отметил, что курение серьезно повышает риск развития этой болезни. Врач призвал избавить от такой вредной привычки, как курение, а также наблюдаться у медиков и регулярно дасвтаь анализы на биохимический состав крови.

«Когда ко мне приходят пациенты с атеросклерозом артерий уже на стадии гангрены, уже на стадии, когда надо ампутировать ногу, мы собираем анамнез. В 90 процентов случаях они курят», – рассказал хирург.

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В Подмосковье наградили лучших сотрудников областного онкодиспансера
02 февраля 2024, 13:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Лучших сотрудников областного онкодиспансера наградили накануне Всемирного дня борьбы против рака. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Высшие награды от Государственной Думы, Московской областной Думы и администрации городского округа Балашиха получили 12 сотрудников медицинского учреждения.

«На плечах наших специалистов лежит большая ответственность, а работа требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия. И наши сотрудники успешно справляются с данной миссией, внося весомый вклад в развитие медицины, который отмечает не только руководство диспансера, но и наши гости», — поделился главврач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

Стоит отметить, что Всемирным днем борьбы против рака отмечается 4 февраля и направлен на привлечения внимания людей к проблемам, которые связанных с онкологическими заболеваниями, повышение информированности о подходах к их профилактике.

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В Подмосковье врачи провели операцию по удалению кисты 2-месячному ребёнку
02 февраля 2024, 13:15

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Сложную операцию для 2-месячного ребёнка провели в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обеспокоенная мать обратилась в больницу, когда заметила у дочки в стуле содержание слизи и крови. В ходе обследования была выявлена киста в области перехода подвздошной кишки в толстую кишку.

«Из-за плотной связи кишки и кисты необходимо было провести срочную операцию. Было принято решение выполнить комбинированную операцию с использованием миниинвазивных методик. Участок кишки с кистой был удалён, а затем произведена реконструкция и соединение двух разделённых участков кишки. Это позволило нам восстановить нормальную функцию пищеварительной системы. Важно отметить, что своевременная диагностика и правильная тактика хирургического лечения сыграли важную роль в успешном исходе операции»», — поделился завотделения хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Стоит отметить, что в настоящий момент ребенка уже выписали на амбулаторное наблюдение у специалистов.

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#ребёнок
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В Московской области открыли новый эндокринологический центр
02 февраля 2024, 13:07

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Региональный эндокринологический центр заработал на базе Видновской клинической больницы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В новом центре будет оказываться помощь взрослому населению с сахарным диабетом, его осложнениями и другими заболеваниями эндокринной системы.

«В эндокринологическом центре будут оказывать медицинскую помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями – диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими. В Видном мы открываем первый в Подмосковье подобный центр, но в ближайшее время приём пациентов начнется во втором центре - в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На базе эндокринологического центра для пациентов кабинеты врачей-эндокринологов, офтальмологов с лазерной операционной для людей с диабетической ретинопатией, а также кабинет диабетической стопы для диагностики, профилактики и лечения диабетических язв нижних конечностей.

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Врач назвала правила защиты от образования тромбов
Диетолог Денисова: полтора-два литра жидкости в день снижают риск сгущения крови
02 февраля 2024, 11:48

Halfpoint

Чтобы снизить риск сгущения крови и образования тромбов, необходимо скорректировать рацион питания, чтобы в нем быть достаточно витаминов и минеральных веществ, но без их переизбытка. О правилах защиты от тромбов рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова в беседе с aif.ru.

Врач отметила, что если у человека густая кровь, это значит что организм обезвожен. При нехватке жидкости тромбоциты склеиваются, откладываются в сосудах и образовывают тромбы.

Чтобы избежать этого, Денисова посоветовала пить 1,5-2 литра жидкости. Кроме воды можно пить некрепкий чай.

«А вот кофе и алкоголь не считаются, потому что они, наоборот, выводят жидкость из организма. Один из рисков сгущения крови и образования тромбов — высокое потребление кофеина. Причем неважно в чем — в чае, кофе, энергетических напитках», — заявила эксперт.
Диетолог уточнила, что любителям кофе стоит увеличить и объем употребляемой воды.

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Эндокринолог Мамонтова перечислила признаки инсулинорезистентности
02 февраля 2024, 09:57

Фото: istock / Suriyawut Suriya

Инсулинорезистентность — это гормональное заболевание, при котором клетки становятся нечувствительны к инсулину, гормону, отвечающему за перенос глюкозы. О признаках, которые свидетельствуют об этой болезни, рассказала эндокринолог Елена Мамонтова в беседе с «АиФ».

Данное состояние может приводить к разным серьезным болезням, среди которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, болезнь Альцгеймера, ишемическая болезнь сердца, женское бесплодие эректильную дисфункцию.

Причины инсулинорезистентности могут быть разнообразным – начиная от генетической предрасположенности, заканчивая гормональными изменениями во время беременности или в подростковом возрасте.

Мамонтова заявила, что при инсулинорезистентности может появиться лишний вес, усталость и повышенный уровень глюкозы в крови и атеросклероз сосудов. Врач призвала обращать внимание на эти признаки, особенно если они проявляются вместе. Также врач порекомендовала пристальное следить за этим, если у человека в семье есть родственники с диабетом 2 типа.

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