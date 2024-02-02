Подмосковный врач Орлова предупредила о вреде плюшевого мишки в детской кроватке

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Привычка спать с мягкой игрушкой может привести к неприятным последствиям для здоровья ребёнка. Об этом сообщила руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова.
«Любимая игрушка часто сопровождает ребёнка на улице, в поликлинике, падает на пол в магазине, в песочницу на детской площадке. Она собирает патогенные микроорганизмы, в том числе пылевого клеща. Сон в обнимку с плюшевым мишкой может привести к аллергическим реакциям, ринитам и кишечным расстройствам. Так как игрушка находится в непосредственной близости ко рту ребёнка, у него может появиться ОРВИ, вирус контагиозного моллюска и пиодермия», – отметила Орлова.По её словам, этому мягкие игрушки нужно чистить, стирать и дезинфицировать, особенно после прогулки или посещения лечебного учреждения. Врач добавила, что наполнители, красители и декоративные детали должны соответствовать стандартам качества.
«Предупредите родственников и знакомых, чтобы не дарили плюшевого друга ярких, ядовитых цветов, потому что в некоторых красителях используются вредные для ребёнка свинец и кадмий», – предупредила медик.Она напомнила, что при покупке игрушек важно отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов и с коротким ворсом, а лучше и вовсе без него.
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Лора Луганская