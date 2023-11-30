Подмосковье назвали одним из лидеров по тромболитической терапии в России

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Московская область считается одним из лидеров в стране по тромболитической терапии. Об этом на VII Съезде терапевтов рассказал заместитель главного врача по медицинской части Московской областной станции скорой помощи, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Московской области Игорь Серебренников.
«У нас громаднейший опыт по проведении тромболитической терапии (расщепление тромбов, образующихся в кровеносных сосудах, с помощью медикаментов, — прим. Ред.) у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST (сегмент ST – участок на электрокардиограмме, который отражает интервал времени, когда желудочки полностью охвачены возбуждением, — прим. Ред.). Мы одни из лидеров в стране по тромболитической терапии и не только по количеству, но и по качеству. Потому что сейчас мы применяем терапию при кардиогенных шоках. То есть мы спасаем тех пациентов, среди которых большой процент смертей», — отметил Серебренников.Читайте также:
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