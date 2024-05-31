Подмосковье вошло в число лучших регионов по социальному партнёрству

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк и председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова вошли в число лучших социальных партнёров по итогам 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Имена лидеров были названы на VIII Пленуме Профсоюза работников здравоохранения. В нём приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, лидеры профсоюзных организаций со всей России, руководители медучреждений и профильных министерств.
Также наградами были отмечены подмосковные медицинские династии из Ногинска и Луховиц.
Как отметили в министерстве, сегодня Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения насчитывает более 75 тыc. человек.
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«Профсоюз – важнейший элемент системы здравоохранения в регионе. Он позволяет выстраивать конструктивное партнёрство на всех уровнях для решения социально-трудовых и экономических вопросов. С помощью профсоюза мы можем улучшать условия труда медработников, защищать их права, решать насущные проблемы, заботиться о профессиональном и личностном развитии медиков», – сказал Сапанюк.
Также наградами были отмечены подмосковные медицинские династии из Ногинска и Луховиц.
Как отметили в министерстве, сегодня Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения насчитывает более 75 тыc. человек.
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Лора Луганская