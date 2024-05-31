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Подмосковье вошло в число лучших регионов по социальному партнёрству

31 мая 2024, 19:06
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк и председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова вошли в число лучших социальных партнёров по итогам 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Имена лидеров были названы на VIII Пленуме Профсоюза работников здравоохранения. В нём приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, лидеры профсоюзных организаций со всей России, руководители медучреждений и профильных министерств.
«Профсоюз – важнейший элемент системы здравоохранения в регионе. Он позволяет выстраивать конструктивное партнёрство на всех уровнях для решения социально-трудовых и экономических вопросов. С помощью профсоюза мы можем улучшать условия труда медработников, защищать их права, решать насущные проблемы, заботиться о профессиональном и личностном развитии медиков», – сказал Сапанюк.


Также наградами были отмечены подмосковные медицинские династии из Ногинска и Луховиц.

Как отметили в министерстве, сегодня Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения насчитывает более 75 тыc. человек.

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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#минздрав мо
#здоровье
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В Зарайске открылась отремонтированная амбулатория
31 мая 2024, 18:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ремонт амбулатории завершили в посёлке центральной усадьбы колхоза «40 лет Октября», медучреждение вновь открыто для приёма пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Приём в обновлённой амбулатории ведёт врач общей практики. Пациенты могут сдать здесь анализы, пройти диспансеризацию, получить телемедицинскую консультацию, а также оформить льготный рецепт и получить лекарство. Кроме того, врач амбулатории проводит диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими болезнями», — пояснил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что амбулатория стала уже четвёртым учреждением здравоохранения, открытым в Зарайске после ремонта.

Медобслуживание в обновлённой амбулатории получают жители 18 населённых пунктов, в общей сложности это более 2 тысяч человек.

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#зарайск
#медучреждения
#минздрав мо
#медицина
#здравоохранение
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В Подмосковье решили возобновить акцию по проверке здоровья в парках
31 мая 2024, 16:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье возобновилось проведение профилактических осмотров на свежем воздухе. В ближайшие выходные жители Московской области смогут проверить свое здоровье в парках региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Акция пройдёт в 33 городских округах – Истре, Кашире, Люберцах, Луховицах и других.
«Акция «Проверь свое здоровье в парке» стартовала в 2022 году и оказалась очень востребованной. Так, в прошлом году профосмотры на свежем воздухе прошли почти 8 тыс. человек. Мы приняли решение о её возобновлении. В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
При обнаружении каких-либо патологий пациентов направят в поликлинику на углублённое обследование.

Для прохождения профосмотра необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Фото: пресс-служба Минздрава МО


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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#диспансеризация
#парк
#московская область
#подмосковье
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Альпинисты в костюмах супергероев поздравили пациентов онкодиспансера с праздником
31 мая 2024, 14:13

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Альпинисты в костюмах супергероев поздравили маленьких пациентов областного онкодиспансера с Днем защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Маленьких пациентов поздравили с праздником волонтеры и альпинисты. Благотворительная акция в этом году прошла в 12 раз.

«Наши маленькие пациенты, к сожалению, не могут посещать массовые праздники, парки и развлекательные мероприятия. Поэтому детки с большим трепетом ждали у своих окошек, кто же к ним спустится и что подарит. Такая акция дарит исключительно позитивные эмоции, которые положительно отражаются на прохождении лечении», — поделилась завотделения детской онкологии Евгения Инюшкина.

На сегодняшний день в ежегодно помощь в детском отделении получают порядка 2,5 тысяч детей.

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#акция
#парки
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#эмоции
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Для жителей Балашихи проведут бесплатную диспансеризацию в мобильном ФАПе
31 мая 2024, 14:02

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бесплатно проверить здоровье на предмет хронических заболеваний и факторов их развития смогут жители Балашихи в ближайшую субботу, 1 июня, в мобильном фельдшерско-акушерском пункте, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В мобильном ФАПе будут работать терапевт и медсестра из поликлиники №1. Всем пришедшим сделают электрокардиограмму, анализ крови на холестерин и сахар, измерят артериальное и внутриглазное давление, а также вес. По итогам проверки врач даст рекомендации и, если будет нужно, направит к специалистам», — говорится в сообщении.
Мобильный ФАП будет работать на площади рядом с ледовым дворцом «Арена Балашиха» с 11 утра до 16:00. С собой нужно будет взять полис обязательного медицинского страхования и паспорт.

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Пульмонолог Замышляева рассказала о скрытой угрозе «третичного курения»
31 мая 2024, 12:42

Фото: istockphoto / Zabavna

Пульмонолог НИКИ детства Ольга Замышляева рассказала о вреде третичного курения. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Третичное курение - это частое и длительное нахождение некурящих людей в помещении, где ранее курили.

«Основная проблема третичного курения, заключается в сложности обозначения границ воздействия табачного дыма. Чтобы избежать пассивного курения, достаточно лишь отойти подальше от человека с сигаретой. Третичное же курение ещё малоизученная область и защититься от него гораздо сложнее. Табачная интоксикация в результате третичного курения развивается скрыто, постепенно. Последствия могут проявиться через многие годы. В то время как вред активного и пассивного курения удается определить намного быстрее», — отметила врач НИКИ детства.

Кроме этого, пассивное и третичное курение повышают риск разных заболеваний, в числе которых синдром внезапной детской смерти, астма и рак легких.

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#курение
#вред
#врач
#рак
#дети
#заболевания
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Для подмосковных студентов-медиков провели хирургический мастер-класс
31 мая 2024, 12:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мастер-класс по сосудистой хирургии провели сотрудники отделения хирургии сосудов и ишемической болезни сердца МОНИКИ им. Владимирского для студентов медицинского факультета в Государственном университете просвещения в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Хирурги показали студентам, как делать анастомоз — искусственное соединение между кровеносными сосудами. Анастомоз делают при аортокоронарном шунтировании. В рамках мастер-класса студенты потренировались выполнять анастомозы между моделями сосудов и артериями свиного сердца», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что мастер-класс был организован перед олимпиадой по хирургии, которую проведут для учащихся медицинских факультетов.

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#хирург
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#минздрав мо
#студенты
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Гинеколог назвала основные причины сухости влагалища
Гинеколог МакКей: сухость влагалища возникает из-за гормональных изменений
31 мая 2024, 04:37

Фото: istock / Tatiana Buzmakova

Скорая менструация или менопауза могут быть причиной сухости влагалища во время секса. Основные причины появления дискомфорта в интимной зоне назвала гинеколог Ванесса МакКей в беседе с Healthista.
Самой распространенной причиной сухости влагалища является менопауза. МакКей отметила, что средний возраст наступления менопаузы — 52 года, а перименопауза может наступить за десять лет до этого.

«Эстроген отвечает за поддержание смазки влагалища, но во время перименопаузы и менопаузы уровень гормона может колебаться, резко падать, что приводит к изменениям настроения, приливам, усталости, ночной потливости, увеличению веса и сухости влагалища», — пояснила гинеколог.
Уровень эстрогена снижается и в период менструации, что тоже вызывает сухость. Врач отметила, что после менструации уровень гормона вновь постепенно повышается.

Третьей причиной эксперт назвала роды и кормление грудью. Как утверждает врач, в таком случае проблема возникает из-за скачков уровня гормонов.

Помимо того, сухость может появиться из-за стресса. Если женщина напряжена, она не может сосредоточиться на партнере и ласках. Причиной проблемы также может стать недостаточное возбуждение. В этом случае необходима качественная и длительная прелюдия.

«С этими же неприятными ощущениями сухости сталкиваются женщины с некоторыми заболеваниями: эндометриозом, миомой, инфекциями мочевыводящих путей. Диабет, лечение рака тоже могут вызвать сухость влагалища», — резюмировала врач.
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#гинеколог
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В Сергиево-Посадской больнице заработало отделение нейрохирургии
30 мая 2024, 23:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Сергиево-Посадской больнице открылось нейрохирургическое отделение, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Там оказывают помощь пациентам с черепно-мозговыми травмами, травмами позвоночника и тяжёлыми геморрагическими инсультами.
Ранее в таких случаях жителей округа приходилось везти в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского или пользоваться помощью выездных медицинских бригад. Теперь необходимая помощь доступна в Сергиевом Посаде.
«Пока мы оказываем экстренную медицинскую помощь. На базе отделения развёрнуто пять коек, и уже сейчас все они заполнены. Мы видим, что в них есть дополнительная потребность. В перспективе планируем проводить и плановые нейрохирургические операции», – поделился планами главврач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев.
Как добавили в ведомстве, сейчас в отделении работают пять врачей-нейрохирургов. Проводятся такие операции, как удаление субдуральной, эпидуральной и внутримозговой гематом, декомпрессивная трепанация при инсульте и операции при вдавленных переломах черепа.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#больница
#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный врач Смердин предупредил о необходимости реабилитации после туберкулёза
30 мая 2024, 22:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Туберкулёз – серьёзное заболевание, требующее длительного лечения. Поэтому, чтобы обеспечить полноценное выздоровление, необходима реабилитация. Об этом предупредил главврач областного противотуберкулёзного диспансера Сергей Смердин.
«Ключевую роль в успешном преодолении последствий туберкулёза играют регулярное медицинское наблюдение, правильное питание, физическая активность и соблюдение рекомендаций врачей. Существуют и санатории, которые предлагают специальные программы реабилитации. Они включают физиотерапию, дыхательные упражнения, диету и другие меры поддержки организма», – отметил Смердин, слова которого приводят пресс-служба подмосковного Минздрава.
В ведомстве добавили, что благодаря современным методам диагностики и лечения пациенты имеют всё больше шансов на полное восстановление и возвращение к обычной жизни.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#реабилитация
#врач
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#лечение
#подмосковье
#московская область
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