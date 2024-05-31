Альпинисты в костюмах супергероев поздравили пациентов онкодиспансера с праздником

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Альпинисты в костюмах супергероев поздравили маленьких пациентов областного онкодиспансера с Днем защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Маленьких пациентов поздравили с праздником волонтеры и альпинисты. Благотворительная акция в этом году прошла в 12 раз.
На сегодняшний день в ежегодно помощь в детском отделении получают порядка 2,5 тысяч детей.
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«Наши маленькие пациенты, к сожалению, не могут посещать массовые праздники, парки и развлекательные мероприятия. Поэтому детки с большим трепетом ждали у своих окошек, кто же к ним спустится и что подарит. Такая акция дарит исключительно позитивные эмоции, которые положительно отражаются на прохождении лечении», — поделилась завотделения детской онкологии Евгения Инюшкина.
На сегодняшний день в ежегодно помощь в детском отделении получают порядка 2,5 тысяч детей.
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Мира Полтева