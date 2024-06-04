Врач Толмасова раскрыла неожиданную пользу абрикосов

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Врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что в абрикосах содержаться такие элементы, которые укрепляют иммунную систему и даже способны защитить от некоторых форм рака.
«В абрикосах содержится высокая концентрация природных органических пигментов, таких как каротиноиды, флавоноиды и фенол, которые защищают растение. Эти элементы оказывают такое же воздействие и на наш организм, поддерживая нашу иммунную систему и даже защищая от некоторых форм рака», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.Она добавила, что, кроме этого, абрикосы могут поддерживать зрение, сохранять молодость кожи, улучшить работу ЖКТ, поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и т. д.
Ранее врач-эксперт, гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что некоторые дикие растения не просто пригодны для пищи, но и обладают полезными свойствами.
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