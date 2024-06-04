Врач Калошина объяснила причину старения детей из-за вейпов

Фото: iStock/FabrikaCr
Детский врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина заявила, что старение организма даже у детей из-за вейпов, электронных сигарет и курительных смесей происходит из-за недостатка питательных веществ.
«Электронные сигареты подвергают тело воздействию свободных радикалов, одновременно снижая уровень витаминов А и С, которые играют важную роль в производстве коллагена и эластина. Результат недостатка питательных веществ — преждевременное старение в виде сухости, расширенных пор, дряблости, морщин, гиперпигментации и неровной текстуры кожи», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Калошина.
Она напомнила, что курение вейпов и электронных сигарет вредно тем более растущему организму и может оказать пагубное влияние на работу печени и почек, органы дыхания, центральную нервную систему и т. д.
А заведующая 2-м отделением Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Татьяна Потапова предупредила об опасностях, которые могут поджидать на дачных участках летом.
«Инфекций, которые можно подхватить за городом, очень много. Начнем с кишечных. Работа в земле, грязные руки и съеденная прямо на грядке клубничка – и бактериальная инфекция гарантирована. Лето – это сезон именно бактериальных инфекций», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» Потапова.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин также говорил, что курение негативно влияет на весь организм человека, в том числе и на голосовые связки. Так, из-за пристрастия к табаку можно даже потерять голос.
Читайте также:
Главный нарколог Подмосковья Холдин раскрыл механизм потери голоса из-за курения
Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, считают в Кабмине
В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение в неположенном месте
Мелисса Тимофеева