Подмосковная «горячая линия» главного врача уже приняла около 500 тыс. звонков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
За время работы подмосковной «горячей линии» главного врача на неё поступило около 500 тыс. звонков. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Горячая линия» главврача работает в медицинских организациях региона. Жители могут задать телефону, интересующие их вопросы, оставить отзыв или предложения.
Звонить на «горячую линию» главного врача можно по телефону 8 (498) 602-03-59 по рабочим дням с 9.00 до 18.00. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер, который соответствует определённой медицинской организации. Узнать его можно на её сайте или на информационных плакатах в поликлиниках.
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«Горячая линия» также помогает руководителям медицинских организаций оперативно принимать решения по организации работы. Мы запустили её в 2022 году, и за это время на линию поступило почти 500 тыс. звонков», – уточнил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Звонить на «горячую линию» главного врача можно по телефону 8 (498) 602-03-59 по рабочим дням с 9.00 до 18.00. После ответа оператора нужно набрать добавочный номер, который соответствует определённой медицинской организации. Узнать его можно на её сайте или на информационных плакатах в поликлиниках.
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Лора Луганская