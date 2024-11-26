Врачи НИКИ детства рассказывают, что делать, если у ребёнка частые переломы

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Частые переломы могут быть вызваны активными играми, занятиями спортом или случайным падением. Однако если ребёнок регулярно ломает кости, это может указывать на серьёзную проблему, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Это исследование рекомендуется проводить не только при частых переломах у детей, но и в профилактических целях», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«Если в результате денситометрии будет выявлено снижение плотности костной ткани, врач назначит соответствующее лечение. Лечение может включать в себя изменение образа жизни, диету, богатую продуктами с кальцием и витамином D, а также приём лекарственных препаратов», — сообщила врач травматолог-ортопед НИКИ детства Светлана Соколова.
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