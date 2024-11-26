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Врачи НИКИ детства рассказывают, что делать, если у ребёнка частые переломы

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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Частые переломы могут быть вызваны активными играми, занятиями спортом или случайным падением. Однако если ребёнок регулярно ломает кости, это может указывать на серьёзную проблему, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врач может назначить денситометрию, чтобы выяснить причину.

«Это исследование рекомендуется проводить не только при частых переломах у детей, но и в профилактических целях», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.


Денситометрия — безопасная и безболезненная процедура. Датчик медленно перемещается над исследуемой областью, направляя рентгеновские лучи (при рентгеновской денситометрии) или ультразвуковые волны (при ультразвуковой денситометрии). Они проходят через кости и регистрируются датчиком. Затем компьютер обрабатывает результаты и выводит их на экран, а врач анализирует полученные данные.

«Если в результате денситометрии будет выявлено снижение плотности костной ткани, врач назначит соответствующее лечение. Лечение может включать в себя изменение образа жизни, диету, богатую продуктами с кальцием и витамином D, а также приём лекарственных препаратов», — сообщила врач травматолог-ортопед НИКИ детства Светлана Соколова.
Регулярные переломы у детей требуют немедленного обращения к врачу для диагностики и назначения лечения. Если врач рекомендует денситометрию, она проводится в НИКИ детства по ОМС.

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#минздрав мо
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#подмосковье
В желудке жительницы Тулы нашли 1,5 кг монет и валюты
26 ноября 2024, 11:46

Фото: iStock/ Leandro Santiago

В желудке жительницы Тулы обнаружили полтора килограмма монет разного номинала, проинформировал Телеграм-канал «Регнум».
Россиянку доставили в медицинское учреждение с внутренним кровотечением.

В публикации подчёркивается, что, вероятно, женщина страдает расстройством пищевого поведения — при нём человек начинает есть или проглатывать несъедобные вещи. Кроме рублей из женщины извлекли евро и центы.

Ранее Министерство здравоохранения Московской области сообщило, в Московский областной центр охраны материнства и детства доставили новорождённого мальчика — он регулярно срыгивал после кормления. После обследования у ребёнка обнаружили редкий врождённый порок развития кишечника — непроходимость двенадцатиперстной кишки. Представители медицинского учреждения убеждены, что подобная аномалия требует срочного хирургического вмешательства сразу после рождения.

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#тула
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Робот Светлана пригласила на вакцинацию от гриппа более 1,3 миллиона жителей Подмосковья
26 ноября 2024, 10:39

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Робот Светлана приглашает жителей региона сделать прививку. Звонки осуществляются с номера телефона: 8 (498) 602-31-35, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Светлана приглашает пройти вакцинацию от гриппа жителей региона старше 18 лет, не прошедших ее ранее. Сделать прививку можно не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах, которые работают в самых оживленных местах городских округов. Всего робот Светлана совершила уже более 1,3 млн звонков», — сообщил и.о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Чтобы пройти вакцинацию в мобильном пункте, потребуется паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

График работы и адреса мобильных пунктов доступны на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Прививку в поликлинике можно сделать по предварительной записи. Записаться на приём к врачу можно через региональный портал государственных услуг «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в самой поликлинике или через чат-бота в Telegram.

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Россиянам раскрыли интересный метод быстро засыпать
Психолог Дугенцова рекомендовала вести дневник
25 ноября 2024, 19:50

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что для быстрого засыпания можно если дневник для выгрузки в него всех своих мыслей, включая тревожные.
По её словам, такая методика поможет избавиться от навязчивых мыслей в голове, которые, зачастую, и мешают заснуть.

«Надо вести дневник перед сном, выгружать туда все свои мысли. Где-то за 30-10 минут до сна садиться и по таймеру вести дневник каждый вечер. Пишите, что хотите, что приходит в голову. Если ничего не приходит в голову, то пишите «поток сознания». Так мы избавляемся от мыслей, которые в будущем могут нас тревожить. Также могут помочь медитации перед сном. Они расслабляют организм и учат наше сознание останавливаться в мыслительном процессе и освобождать мозг от этого потока хлынувших размышлений», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Кроме этого, специалист посоветовала не пользоваться гаджетом перед сном.

Ранее врач-кардиолог, сомнолог Наталия Золотарева объяснила, что лунатизм, также называемый сомнабулизм, представляет собой расстройство, при котором люди совершают сложные действия, находясь в состоянии сна.

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#здоровье
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Студентов медколледжа пригласили работать в больницу Ленинского округа
25 ноября 2024, 18:57

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Встречу со студентами ступинского филиала Московского областного медицинского колледжа № 2 провели сотрудники Видновской клинической больницы, они рассказали ребятам о преимуществах и перспективах работы в этом медучреждении, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.
«Мы рассказали о деятельности нашей больницы, перспективах для сотрудников, и пригласили молодых людей к нам на работу. Немало участников встречи заинтересовались поступившим предложением», — сказал заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Видновской клинической больницы Тимур Асанов.
Участие во встрече приняли также врач-эпидемиолог Видновской больницы Ольга Ненастина и главная медицинская сестра Наталья Сушкова. Они предложили ребятам для начала пройти в их больнице практику, а после диплома — выйти туда на работу.

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#здравоохранение
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Врачи МОЦОМД сделали операцию новорождённому ребенку с кишечной непроходимостью
25 ноября 2024, 17:13

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Московский областной центр охраны материнства и детства был доставлен новорождённый мальчик, который систематически срыгивал после кормления. После обследования у ребёнка обнаружили редкий врождённый порок развития кишечника — непроходимость двенадцатиперстной кишки, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи утверждают, что такая аномалия требует срочного хирургического вмешательства сразу после рождения. Это обусловлено тем, что из-за частой рвоты ребёнок теряет жидкость и электролиты. Кроме того, существует вероятность попадания рвотных масс в дыхательные пути, что может привести к тяжёлой форме пневмонии, плохо поддающейся лечению.

«При данной патологии накладывается анастомоз — кишка сшивается с одноименной кишкой в обход поджелудочной железы. Оперативное лечение проводилось лапароскопически через 3 миниатюрных прокола. Такой подход является наиболее современным и высокотехнологичным. Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно. Ребенок будет жить нормальной жизнью без каких-либо последствий врожденного порока развития», — сообщил заведующий отделением хирургии новорожденных, к.м.н. Михаил Рехвиашвили.
В настоящее время ребёнок выписан из больницы и находится дома, полностью оправившись от болезни. Он питается и развивается в соответствии с возрастом.

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#операция
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#минздрав мо
#подмосковье
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В Подмосковье 30 ноября проведут бесплатный онкоскрининг для жителей
25 ноября 2024, 13:49

Фото: пресс-служба Минздрава МО

День открытых дверей проведут в Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в субботу, 30 ноября, пройти бесплатный онкоскрининг в рамках этого мероприятия смогут все желающие, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Своевременная проверка здоровья позволяет выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента. Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона проходят регулярно – каждую последнюю субботу месяца», — сказал и.о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Женщинам в Центрах онкопомощи будут проводить маммографию/УЗИ молочных желез, а также цитологическое исследование шейки матки, мужчины смогут сдать ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, будут проводиться исследования новообразований кожи, рентген- и КТ-исследования.

День открытых дверей будет проходить с девяти утра до двух часов дня. С собой нужно будет взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

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#минздрав мо
#онкология
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#день открытых дверей
#московская область
#подмосковье
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В ДКЦ имени Рошаля поступила 16-летняя девушка с инсультом
25 ноября 2024, 13:24

Фото: istockphoto / ThitareeSarmkasat

В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля была доставлена 16-летняя девушка с симптомами геморрагического инсульта. Обследование показало, что причиной кровоизлияния в мозг стал разрыв сосуда из-за артериовенозной мальформации сосудов головного мозга, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Такая патология характеризуется переплетением вен и артерий малого диаметра, образуя «сосудистый клубок», в котором произошёл разрыв сосуда. Такая аномалия опасна повреждением и нарушением работы клеток мозга, а также может привести к летальному исходу при отсутствии своевременного лечения.

«Артериовенозная мальформация лечится методом эмболизации — введением в поврежденный сосуд специального вещества для заклеивания места разрыва. Нейрохирурги выполнили процедуру тонким катетером с ювелирной точностью. В Подмосковье ребенку такая операция была проведена впервые», — сообщил заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Михаил Комиссаров.
На сегодняшний день пациентка выписана из больницы и вернулась к нормальной жизни.

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#подмосковье
#врачи
#операция
#лечение
#больницы
#рошаль
#минздрав мо
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Каширская больница приняла участие в ярмарке вакансий медуниверситета в Иванове
25 ноября 2024, 11:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Заместитель главврача Каширской больницы Игорь Наумов и заведующий женской консультацией Алексей Бунаков в составе делегации Московской области приняли участие в ярмарке вакансий, организованной для студентов Ивановского государственного медицинского университета, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Представители Каширской больницы рассказали студентам о ключевых аспектах работы в этом медучреждении, а также о мерах поддержки, которые получают там молодые специалисты, причём не только при трудоустройстве, но и в ходе профессионального развития», — говорится в сообщении.
В частности, студентам сообщили о ежемесячных дополнительных выплатах в течение трёх первых дет работы, о компенсации за аренду жилья, а также рассказали о таких программах, как «Земский доктор» и «Социальная ипотека».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#здравоохранение
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Сотрудники МОККВД прошли обучение по предотвращению внутрибольничных инфекций
25 ноября 2024, 11:08

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В рамках Недели борьбы с антимикробной резистентностью особое внимание уделяется проблеме внутрибольничных инфекций. Важными аспектами решения этой проблемы являются контроль микроорганизмов, находящихся в медицинских учреждениях, и предотвращение их распространения среди медицинского персонала и пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Бактерии, обитающие в больницах и часто взаимодействующие с антибиотиками, становятся устойчивыми к ним, что может привести к возникновению различных заболеваний, плохо поддающихся лечению существующими препаратами.

В ноябре 2024 года специалисты Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера прошли специализированное обучение в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского. Курс был направлен на предотвращение внутрибольничных инфекций и изучение других аспектов антимикробной терапии.

«Полученные знания уже применяются на практике в нашем учреждении. Это включает в себя более тщательный контроль за назначением антибиотиков, соблюдение строгих протоколов дезинфекции и стерилизации, а также повышение информированности пациентов о мерах профилактики инфекционных заболеваний», — сообщил заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух.
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