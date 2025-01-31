Подмосковная горячая линия паллиативной помощи приняла уже около 44 тыс. звонков

У большинства людей лепра, также называемая проказой, не развивается после контакта с заболевшим, так как на то, станет ли человек носителем инфекции или заболеет, влияет иммунная система и генетическая предрасположенность. Об этом заявил эксперт в области тропической дерматологии, профессор Сеченовского университета Николай Кочергин.