Подмосковная горячая линия паллиативной помощи приняла уже около 44 тыс. звонков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 44 тысячи звонков приняли специалисты горячей линии по оказанию паллиативной помощи в Московской области с момента её открытия летом 2022 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Вопросы, поступающие на горячую линию, касаются получения паллиативного статуса для взрослых пациентов и детей, обеспечения лекарствами, выдачи оборудования для нужд пациентов, находящихся дома, а также помощи пациентам в стационарах и на дому», — говорится в сообщении.Горячая линия является частью подмосковного координационного центра паллиативной помощи. Центр координирует работу патронажных бригад, медпомощь паллиативным больным в стационарах и поликлиниках, занимается маршрутизацией пациентов и пр.
Телефон горячей линии паллиативной помощи: 8-498-683-83-83. Звонки принимаются круглосуточно.
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