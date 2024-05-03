Психотерапевт объяснила причины отсутствия интереса к сексу

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Интерес к сексу может снизиться из-за стресса, усталости или однообразия в постели. Самые распространенные причины исчезновения сексуального желания и методы борьбы с этим назвала психотерапевт Оливия Орли в материале для Well+Good.
Эксперт отметила, что не бывает общего «нормального» уровня либидо, поэтому низкое половое влечение не стоит рассматривать как что-то плохое. Орли уточнила, что это превращается в проблему, если человек сам не доволен тем, как его сексуальный интерес влияет на жизнь.
Причина равнодушия к сексу может также возникать из-за его однообразия. Как считает эксперт, но стоит в таких случая менять партера, а лучше постараться внести новизну в имеющиеся отношения.
Согласно исследованиям 2016 года, состоящие в длительных отношениях люди становятся довольны свой интимной жизни после появления разнообразия. К примеру, можно осуществить свои эротические фантазии.
Помимо этого, сексуальное желание может угаснуть из-за приема некоторых препаратов. Как утверждает Орли, обычно побочный эффект вызывают антидепрессанты и оральные контрацептивы, но похожее действие могут оказать любые лекарства.
Чтобы вернуть интерес к сексу, главное — не осуждать себя, уверена психотерапевт. Она порекомендовала чаще откровенно разговаривать с партнером, научиться отдыхать и расслабляться, а также каждый день развивать свою сексуальность.
В этом могут помочь простые методы: дольше рассматривать свое тело в зеркале, обращать внимание на привлекательность партнера, читать эротические книги, подытожила Орли.
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«Изменить уровень либидо непросто, особенно если вы не можете отвлечься от внешних факторов стресса — работы, здоровья, отношений», — заявила психотерапевт.
Причина равнодушия к сексу может также возникать из-за его однообразия. Как считает эксперт, но стоит в таких случая менять партера, а лучше постараться внести новизну в имеющиеся отношения.
Согласно исследованиям 2016 года, состоящие в длительных отношениях люди становятся довольны свой интимной жизни после появления разнообразия. К примеру, можно осуществить свои эротические фантазии.
Помимо этого, сексуальное желание может угаснуть из-за приема некоторых препаратов. Как утверждает Орли, обычно побочный эффект вызывают антидепрессанты и оральные контрацептивы, но похожее действие могут оказать любые лекарства.
Чтобы вернуть интерес к сексу, главное — не осуждать себя, уверена психотерапевт. Она порекомендовала чаще откровенно разговаривать с партнером, научиться отдыхать и расслабляться, а также каждый день развивать свою сексуальность.
В этом могут помочь простые методы: дольше рассматривать свое тело в зеркале, обращать внимание на привлекательность партнера, читать эротические книги, подытожила Орли.
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Алина Юрчак