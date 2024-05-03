Офтальмолог рассказала, как не испортить зрение из-за смартфона

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Основными причинами вреда гаджетов является необходимость работы с ними на коротком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в пути, когда глаз устает при фиксации на движущемся объекте. Об этом предупредила офтальмолог Ирина Крестьянинова в беседе с РИА Новости.
«Если экран располагается слишком близко к лицу, то глазные мышцы начинают «напрягаться» и это вызывает избыточное напряжение мышц. Размер экрана: чем меньше размер — тем больше приходится напрягать глаза. Несоблюдение временных норм работы. При работе по 10-12 часов за компьютером появляются заглазничные боли, сухость, покраснение глаз», — пояснила врач.Также к ухудшению зрения может приводить использование устройств с ярким экраном. Из-за него человек реже моргает, что провоцирует пересыхание слизистой и развитие «синдрома сухого глаза».
Использование гаджета в машине может проводить к переутомлению, головной боли и тошноте, так как фиксация на нестатичном изображении заставляет мышцы глаз работать намного активнее, в результате чего те быстрее устают.
Чтобы снизить вред устройств, стоит придерживаться правила 20/20/20: 20 минут работаем на близком расстоянии — 20 секунд смотрим на объект не ближе 20 футов (6 метров).
В заключении Крестьянинова добавила, что расстояние до компьютера должно быть не меньше 50-70 сантиметрам, а смартфон или планшет стоит держать на расстоянии не меньше 25-30 сантиметров.
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