Тренинги по профилактике выгорания прошли около 4 тыс. педиатров Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 4 тысячи участковых педиатров прошли тренинги по профилактике эмоционального и профессионального выгорания в рамках проекта «Наш участковый врач», запущенного в Московской области в 2022 году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«За время реализации проекта было проведено 440 тренингов, которые прошли почти 4 тысячи детских специалистов Подмосковья», — отметила директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева.Занятия включают в себя очные тренинги по профилактике психологического выгорания и развитию эмоционального интеллекта педиатра, а также дистанционные тренинги по управлению стрессом и бесконфликтному общению. Кроме того, в рамках проекта врачам доступны индивидуальные консультации с психологом, а с этого года в программу вошли терапевтические арт-тренинги.
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Лев Каштанов