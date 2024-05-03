Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Тренинги по профилактике выгорания прошли около 4 тыс. педиатров Подмосковья

Тренинги по профилактике выгорания прошли около 4 тыс. педиатров Подмосковья

03 мая 2024, 10:47
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Оригинал
Почти 4 тысячи участковых педиатров прошли тренинги по профилактике эмоционального и профессионального выгорания в рамках проекта «Наш участковый врач», запущенного в Московской области в 2022 году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.


«За время реализации проекта было проведено 440 тренингов, которые прошли почти 4 тысячи детских специалистов Подмосковья», — отметила директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева.
Занятия включают в себя очные тренинги по профилактике психологического выгорания и развитию эмоционального интеллекта педиатра, а также дистанционные тренинги по управлению стрессом и бесконфликтному общению. Кроме того, в рамках проекта врачам доступны индивидуальные консультации с психологом, а с этого года в программу вошли терапевтические арт-тренинги.

Читайте также:

Психотерапевт объяснила причины отсутствия интереса к сексу

Офтальмолог рассказала, как не испортить зрение из-за смартфона

Подмосковный психолог Жеравова раскрыла, как научить подростка отказываться от алкоголя
#медицина
#врачи
#здравоохранение
#педиатр
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
Подмосковная горячая линия по паллиативной помощи с начала года приняла 3,5 тыс. звонков
03 мая 2024, 11:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более трёх с половиной тысяч звонков обработали операторы горячей линии по паллиативной помощи в Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Московской области работает Координационный центр по паллиативу, создан интернет-портал «Паллиативная помощь», где можно получить семь видов онлайн-услуг. Функционирует также горячая линия, где можно задать любые интересующие вопросы. С начала года сотрудники контакт-центра обработали более 3,5 тыс. звонков», — цитируются в сообщении слова главы Минздрава Подмосковья Алексея Сапанюка.
В министерстве также рассказали, что основные темы, которые интересуют звонящих, это обеспечение лекарствами, получение паллиативного статуса, выдача на дом медицинского оборудования и оказание амбулаторной и стационарной медицинской помощи. Телефон горячей линии: 8-498-683-83-83.

Читайте также:

Тренинги по профилактике выгорания прошли около 4 тыс. педиатров Подмосковья

Психотерапевт объяснила причины отсутствия интереса к сексу

Офтальмолог рассказала, как не испортить зрение из-за смартфона
#здравоохранение
#медицина
#паллиативная помощь
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психотерапевт объяснила причины отсутствия интереса к сексу
03 мая 2024, 04:21

Фото: istock / Estradaanton

Интерес к сексу может снизиться из-за стресса, усталости или однообразия в постели. Самые распространенные причины исчезновения сексуального желания и методы борьбы с этим назвала психотерапевт Оливия Орли в материале для Well+Good.
Эксперт отметила, что не бывает общего «нормального» уровня либидо, поэтому низкое половое влечение не стоит рассматривать как что-то плохое. Орли уточнила, что это превращается в проблему, если человек сам не доволен тем, как его сексуальный интерес влияет на жизнь.

«Изменить уровень либидо непросто, особенно если вы не можете отвлечься от внешних факторов стресса — работы, здоровья, отношений», — заявила психотерапевт.
Причина равнодушия к сексу может также возникать из-за его однообразия. Как считает эксперт, но стоит в таких случая менять партера, а лучше постараться внести новизну в имеющиеся отношения.

Согласно исследованиям 2016 года, состоящие в длительных отношениях люди становятся довольны свой интимной жизни после появления разнообразия. К примеру, можно осуществить свои эротические фантазии.

Помимо этого, сексуальное желание может угаснуть из-за приема некоторых препаратов. Как утверждает Орли, обычно побочный эффект вызывают антидепрессанты и оральные контрацептивы, но похожее действие могут оказать любые лекарства.

Чтобы вернуть интерес к сексу, главное — не осуждать себя, уверена психотерапевт. Она порекомендовала чаще откровенно разговаривать с партнером, научиться отдыхать и расслабляться, а также каждый день развивать свою сексуальность.

В этом могут помочь простые методы: дольше рассматривать свое тело в зеркале, обращать внимание на привлекательность партнера, читать эротические книги, подытожила Орли.

Читайте также:

Врач Дроздова объяснила, как подготовиться к химиотерапии

Диетолог Басова рассказала, как правильно выбрать шашлык для детей

Врач Малиновская рассказала о неочевидных признаках поллиноза

#эксперт
#лекарства
#книги
#жизнь
#человек
#психотерапевт
#отношения
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Офтальмолог рассказала, как не испортить зрение из-за смартфона
Врач Крестьянинова: чтение в дороге с телефона могут ухудшить зрение
03 мая 2024, 03:27

Фото: istock / fizkes

Основными причинами вреда гаджетов является необходимость работы с ними на коротком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в пути, когда глаз устает при фиксации на движущемся объекте. Об этом предупредила офтальмолог Ирина Крестьянинова в беседе с РИА Новости.
«Если экран располагается слишком близко к лицу, то глазные мышцы начинают «напрягаться» и это вызывает избыточное напряжение мышц. Размер экрана: чем меньше размер — тем больше приходится напрягать глаза. Несоблюдение временных норм работы. При работе по 10-12 часов за компьютером появляются заглазничные боли, сухость, покраснение глаз», — пояснила врач.
Также к ухудшению зрения может приводить использование устройств с ярким экраном. Из-за него человек реже моргает, что провоцирует пересыхание слизистой и развитие «синдрома сухого глаза».

Использование гаджета в машине может проводить к переутомлению, головной боли и тошноте, так как фиксация на нестатичном изображении заставляет мышцы глаз работать намного активнее, в результате чего те быстрее устают.

Чтобы снизить вред устройств, стоит придерживаться правила 20/20/20: 20 минут работаем на близком расстоянии — 20 секунд смотрим на объект не ближе 20 футов (6 метров).

В заключении Крестьянинова добавила, что расстояние до компьютера должно быть не меньше 50-70 сантиметрам, а смартфон или планшет стоит держать на расстоянии не меньше 25-30 сантиметров.

Читайте также:

Врач Дроздова объяснила, как подготовиться к химиотерапии

Диетолог Басова рассказала, как правильно выбрать шашлык для детей

Врач Малиновская рассказала о неочевидных признаках поллиноза

#вред
#врач
#глаза
#правила
#человек
#смартфон
#зрение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный психолог Жеравова раскрыла, как научить подростка отказываться от алкоголя
02 мая 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Чем позже подросток попробует алкоголь, тем лучше. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, с таким утверждением выступила клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.
«Современные родители часто придерживаются здорового образа жизни, занимаются спортом и показывают своим примером, что такое правильные привычки. Но никто не отменял влияние сверстников, компании друзей, социума, куда рано или поздно попадёт любой подросток. И тут главное, чтобы в момент, когда ему предложат выпить, у него щёлкнуло в голове и сработал автоматический отказ. А произойти это может, если с раннего детства не выпивать при ребёнке, показывать, что семейные торжества могут обойтись без спиртного», – отметила Жеравова.
По её словам, для формирования правильных установок лучшее – это свой пример.
«Почаще вместе выезжайте на природу, занимайтесь спортом, посещайте интересные места. А подростку стоит объяснить: если он боится отказаться от алкоголя из-за страха быть белой вороной, то здесь всё наоборот. Отказавшись, он проявит характер и покажет друзьям, что у него есть своё мнение, и он не подвержен влиянию толпы», – добавила специалист.
Как напомнила Жеравова, недавно СМИ привели данные ВОЗ о том, что в Англии каждый третий 11-летний и половина 13-летних подростков употребляли алкоголь. В нашей стране ситуация не такая шокирующая, уверена она.

Читайте также:

Солнечногорские врачи избавили пациентку от болей в стопе

Серпуховские врачи сделали уретропластику, взяв материал со щеки пациента

Видновские врачи прооперировали пациентку с редчайшим видом многоплодия
#здравоохранение
#минздрав мо
#психолог
#алкоголь
#подростки
#родители
#нарколог
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Солнечногорские врачи избавили пациентку от болей в стопе
02 мая 2024, 22:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Солнечногорской больницы начали проводить операции по избавлению от шишек на стопе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступила 66-летняя женщина с жалобами на боль в стопе. Врачи диагностировали у неё вальгусную деформацию – образование костной шишки.
«Под спинальной анестезией мы сделали небольшой разрез стопы, а затем выполнили пациентке костную коррекцию и фиксацию винтами. Всего за час мы скорректировали патологию костей, улучшив структуру и функции стопы. Через полтора месяца женщина вернётся к нам на удаление металлического фиксатора. Позже она перестанет испытывать боли при ходьбе и сможет носить любую обувь», – рассказал травматолог Солнечногорской больницы Игорь Скорина.
По данным ведомства, уже 10 пациентов Солнечногорской больницы избавились от шишки. Отмечается, что подобные вмешательства стали доступны благодаря обучению врачей, закупке специализированного оборудования и металлических конструкций. Операция проводится бесплатно по полису ОМС.

Читайте также:

Серпуховские врачи сделали уретропластику, взяв материал со щеки пациента

Профориентационный проект из Коломны стал финалистом премии «Россия – мои горизонты»

Видновские врачи прооперировали пациентку с редчайшим видом многоплодия
#здравоохранение
#минздрав мо
#хирург
#солнечногорск
#больница
#врачи
#пациент
#операция
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы признаки возможного начала депрессии
Врач Рудов: Отсутствие трепета и ощущение беспомощности могут быть звоночками
02 мая 2024, 19:41

Фото: iStock/sqback

Психиатр Виктор Рудов заявил, что о начале депрессии могут свидетельствовать отсутствие улыбки, трепета и положительных эмоций на протяжении дня.
«Второй важный признак – ощущение беспомощности. Вы не способны сами решать проблему, ждёте, что придёт супермен и вас спасёт. Возникает ощущение, что вы сами ни на что не способны. Добавляется ещё сверху обесценивание всех успехов, наработок за жизнь, резко падает самооценка и уважение к себе», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Также о начинающемся расстройстве могут говорить чувство вины и понижение либидо.

При обнаружении у себя хотя бы двух из этих признаков врач рекомендовал незамедлительно обращаться к специалисту.

Ранее Виктор Рудов заявлял, что шизофрения представляет собой серьёзное психическое расстройство, часто сопровождаемое выраженными признаками психоза, потерей ориентации во времени, пространстве и личности. Однако на начальных этапах его трудно распознать.

Читайте также:

Психиатр рассказал, как распознать у себя шизофрению

Психиатр Фомин заявил об ужасных последствиях самолечения антидепрессантами

Психиатр Левченко: Справляться со срывами подростков помогут силовые упражнения
#врач
#психиатр
#здоровье
#депрессия
#симптомы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Журавлева заявила об опасности сельдерея для женщин
Диетолог Журавлева заявила об способности сельдерея вызвать выкидыш
02 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/ArtCookStudio

Диетолог Полина Журавлева заявила, что сельдерей не рекомендован беременным, поскольку может вызвать выкидыш или преждевременные роды.
Также врач предостерегла от употребления продукта людей с повышенной кислотностью желудка.

«Противопоказан он для людей с проблемами почек и их патологиями. Сок – сильное мочегонное средство, и он значительно увеличивает нагрузку на почки», – добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Вместе с тем, специалист напомнила о большой пользе сельдерея, который способен очистить печень и почки, вывести токсины, улучшить процессы пищеварения, снизить воспаления. Он содержит много питательных веществ и витаминов, которые могут помочь, в том числе, при ревматоидном артрите, аллергической астме и ринитах.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог, к.м.н. Оксана Михалева заявила, что бутерброды и хлопья на завтрак могут принести вред здоровью.

Читайте также:

Диетолог Басова рассказала, как правильно выбрать шашлык для детей

Диетолог назвала завтраки, приносящие вред здоровью

Диетолог рассказала, о каких проблемах может свидетельствовать тяга к сладкому
#врач
#диетолог
#овощи
#продукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Серпуховские врачи сделали уретропластику, взяв материал со щеки пациента
02 мая 2024, 18:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Серпуховской больницы провели уретропластику 69-летнему мужчине, взяв материал с внутренней стороны щеки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В урологическое отделение поступил пациент с жалобами на затруднённое мочеиспускание. Врачи диагностировали у него стриктуру уретры – сужение мочеиспускательного канала, вызванное образованием рубцовой ткани. Это грозило инфекцией мочевых путей, простатитом и формированием камней в мочевом пузыре.

Хирурги провели заместительную уретропластику – пластическое восстановление проходимости мочеиспускательного канала.
«Во время операции мы вскрыли просвет уретры и удалили рубец, а затем заменили дефект пересаженной тканью, взятой со внутренней стороны щеки. Такой метод – альтернатива пластике уретры, так как слизистая щеки способна хорошо приживаться. Благодаря операции мы восстановили нормальную функцию уретры, улучшив качество жизни пациента», – рассказал заведующий урологическим отделением хирургического стационара Серпуховской больницы Артур Лукьянчиков.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан под наблюдение врача-уролога по месту жительства.

Читайте также:

Профориентационный проект из Коломны стал финалистом премии «Россия – мои горизонты»

Видновские врачи прооперировали пациентку с редчайшим видом многоплодия

Для больниц Подмосковья закупят более 200 электрохирургических приборов
#здравоохранение
#минздрав мо
#операция
#врачи
#хирург
#пациент
#больница
#серпухов
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Исаев назвал самый безопасный для печени алкоголь
Врач Исаев: Ром наиболее безопасен для печени
02 мая 2024, 17:26

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил о том, что наиболее безопасным для здоровья печени продуктом является ром.
«Если попробовать расставить виды крепких алкогольных напитков от опасных до наиболее опасных, то на первое месте можно поместить ром, который содержит цинк, калий, фосфор и воздействует на печень чуть менее агрессивно», – поделился в беседе с Газета.ру Исаев.

Он добавил, что употребление текилы с солью и лимоном обеспечивает попадание в организм натрия хлора и витамина С.

А вот коньяк, по словам Исаева, напротив, является одним из самых вредных крепких алкогольных напитков.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что употребление шоколадных конфет с добавлением коньяка, алкогольных коктейлей или ликёров для некоторых может привести к пагубным последствиям.

Читайте также:

Нарколог Холдин предупредил о риске инсульта из-за выпитого в самолёте алкоголя

Подмосковный нарколог Холдин перечислил, кому нельзя конфеты с алкоголем

Нарколог Сараев назвал идеальное время для употребления кофе
#нарколог
#психиатр
#алкоголь
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф