Сотрудники МОНИКИ приняли участие в спортивном мероприятии «Большие гонки — 2024»

Врачи МОНИКИ (фото: Министерство здравоохранения Московской области)
Специалисты МОНИКИ имени Владимирского приняли участие в ежегодном спортивном мероприятии «Большие гонки — 2024», организованном для медицинских работников Московской области в городе Талдом во Дворце спорта «Атлант», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В этом году команда МОНИКИ имени Владимирского успешно дебютировала на спортивном мероприятии для всех медицинских специалистов Московской области «Большие Гонки-2024». Участие в подобных мероприятиях очень важный вклад в наше общее дело – популяризацию активного и здорового образа жизни», — отметил директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.
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Дайана Хусинова