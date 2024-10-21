Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Сотрудники МОНИКИ приняли участие в спортивном мероприятии «Большие гонки — 2024»

Сотрудники МОНИКИ приняли участие в спортивном мероприятии «Большие гонки — 2024»

21 октября 2024, 17:09
Врачи МОНИКИ (фото: Министерство здравоохранения Московской области)

Врачи МОНИКИ (фото: Министерство здравоохранения Московской области)

Оригинал
Специалисты МОНИКИ имени Владимирского приняли участие в ежегодном спортивном мероприятии «Большие гонки — 2024», организованном для медицинских работников Московской области в городе Талдом во Дворце спорта «Атлант», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Медицинская сестра стерилизационного отделения Татьяна Бовкунова из команды МОНИКИ заняла первое место в состязании «Бои гладиаторов», продемонстрировав отличную физическую подготовку и стремление к победе.

«В этом году команда МОНИКИ имени Владимирского успешно дебютировала на спортивном мероприятии для всех медицинских специалистов Московской области «Большие Гонки-2024». Участие в подобных мероприятиях очень важный вклад в наше общее дело – популяризацию активного и здорового образа жизни», — отметил директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.



В соревнованиях участвовали более 100 врачей, включая врачей, фельдшеров, медсестёр, братьев милосердия и других специалистов. Программа мероприятия включала различные спортивные соревнования, такие как эстафеты, гонки, преодоление препятствий и упражнения на развитие силы и выносливости.

Читайте также:

В МОНИКИ успешно провели лечение 13-летней девочки с трихобезоаром в желудке

В МОНИКИ им. Владимирского состоялся мастер-класс по офтальмологии «Смотри!»

В Московской области состоялся турнир по мини-футболу среди медицинских организаций
#турнир
#лечение
#моники
#гонки
#соревнования
#мероприятия
#минздрав мо
Иммунолог Болибок объяснил всё меньшую эффективность антибиотиков
21 октября 2024, 15:59

Фото: iStock/Miragest

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что уменьшающаяся со временем эффективность антибиотиков вызвана размножением бактерий, которые более устойчивы к этим препаратам.
«Бактерии размножаются, и не все они оказываются чувствительны к антибиотикам. Эти остатки должна лечить иммунная система человека. Антибиотик — помощь иммунитету в борьбе с инфекцией. Когда уничтожается почти всё, но чуть-чуть остаётся, то эти бактерии могут размножаться и дадут рост новым, устойчивым к антибиотику. Это повторяется из раза в раз, если у человека недостаточность иммунитета, иммунодефицит», — пояснил в беседе с RT врач.

Роль здесь играет и то, что в мире увеличивается число стареющих людей и тех, у кого присутствует «возрастной иммунодефицит», добавил специалист.

А врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева напомнила о том, что принимать антибиотики следует строго при назначении врача при наличии подтвержденного диагноза бактериальной инфекции.

«Антибиотики стоит принимать только по рекомендации врача. Самостоятельно вы не сможете себе назначать антибиотики: должно быть чёткое указание, чёткие соответствия крови, клинической картины и диагноза», — отметила в беседе с «Москвой 24» Ярцева.

Ранее заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявлял о том, что ушедшие из России антибиотики спокойно поддаются замене препаратами пенициллинового ряда.

Читайте также:

Уже 18 тыс. жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах

Эксперты предупреждают о возвращении к эпохе до открытия пенициллина

Мясников раскрыл замены ушедшим из России антибиотикам
#помощь
#врач
#антибиотики
#терапевт
#медицина
#фармацевтика
#препараты
#лекарства
#инфекция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уже 18 тыс. жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах
21 октября 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

С момента начала вакцинации от гриппа прививки в мобильных комплексах сделали около 18 тыс. жители Московской области.
Такой статистикой поделился министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
«Вакцинация – самая надёжная защита от гриппа и его опасных осложнений. Для удобства жителей в регионе в самых людных местах, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов, работают мобильные комплексы. Всего с начала кампании по вакцинации возможностью сделать там прививку воспользовались почти 18 тыс. человек», – сказал Сапанюк.
Пройти вакцинацию в регионе можно как в поликлинике, так и в мобильном комплексе. Чтобы привиться в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС. Медик проведёт осмотр, исключит противопоказания к вакцинации и сделает прививку.

График работы и адреса мобильных комплексов можно найти на сайте.

Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Читайте также:

В Подмосковье впервые прооперировали пациента с фибромиксомой ребра

Врачи Павлово-Посадской больницы провели диспансеризацию в селе Рахманово

Студенты медколледжа оформили 230 договоров с областной станцией скорой помощи
#здравоохранение
#минздрав мо
#прививка
#вакцинация
#грипп
#подмосковье
#московская область
#сапанюк алексей
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье впервые прооперировали пациента с фибромиксомой ребра
21 октября 2024, 13:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные онкологи впервые сделали операцию пациенту с опухолью ребра. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В Московский областной онкологический диспансер обратился 52-летний мужчина с жалобами на боль в груди. У него выявили фибромиксому ребра. Это редкий вид доброкачественной опухоли, состоящей из разросшегося хряща. Однако она может переродиться в рак.

Как выяснилось, недавно мужчина получил травму грудной клетки, но к врачу обратился только тогда, когда боль усилилась. Травма привела к обнаружению фибромиксомы ребра. Новообразование никак себя не проявляло.
«Такая опухоль встречается крайне редко. В нашем учреждении мы впервые провели торакоскопическую операцию по удалению ребра с опухолью. Хирургическое вмешательство выполнили щадящим методом, через три прокола. Это снизило послеоперационную боль и обеспечило быстрое восстановление. По результатам гистологического исследования опухоль оказалась доброкачественной. Операция предотвратила перерождение новообразования в злокачественное», – рассказал заведующий отделением торакальной онкологии №1 Сергей Тараров. ⠀
Сейчас мужчина выписан домой и вернулся к обычной жизни. В подмосковном Минздраве напомнили о важности регулярного прохождения диспансеризацию. Чем раньше будет выявлена злокачественная опухоль, тем лучше будут результаты лечения.

Читайте также:

Врачи Павлово-Посадской больницы провели диспансеризацию в селе Рахманово

Студенты медколледжа оформили 230 договоров с областной станцией скорой помощи

Нарколог Холдин раскрыл причины четырехкратного увеличения риска рака груди
#здравоохранение
#минздрав мо
#онкология
#подмосковье
#московская область
#врачи
#пациент
#операция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врачи Павлово-Посадской больницы провели диспансеризацию в селе Рахманово
21 октября 2024, 13:08

Фото: мобильный ФАП / пресс-служба Минздрава МО

Медики Павлово-Посадской больницы провели в селе Рахманово диспансеризацию сельских жителей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Мобильный фельдшерско-акушерский пункт оснащён всем необходимым для проведения первого этапа диспансеризации. Во время выезда также проводилась вакцинация против гриппа.
«Жители села получили необходимую медицинскую помощь. Они сдали анализы, сделали кардиограмму, измерили внутриглазное давление, получили консультацию врача. Помимо этого, в передвижном ФАПе делали прививки. Всего в этот день диспансеризацию и вакцинацию прошли 34 человека», – сообщила заместитель главврача по поликлинической работе Наталья Мищенко.
Жителям Павлово-Посадского городского округа напомнили, что пройти диспансеризацию в удобное время они могут по месту проживания – в поликлинике, амбулатории или ФАПе. Запись доступна через портал госуслуг Московской области, по телефону 122 или через чат-бот Денис.

Читайте также:

Участников движения Первых из Павловского Посада научили оказывать первую помощь

В Павловском Посаде сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд

Юные спортсмены из Павловского Посада завоевали призовые места на соревнованиях
#павловский посад
#больница
#диспансеризация
#село
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Студенты медколледжа оформили 230 договоров с областной станцией скорой помощи
Студенты медколледжа оформили 230 договоров на целевое обучение с областной станцией скорой помощи
21 октября 2024, 11:04

Фото: автомобиль скорой помощи / пресс-служба Минздрава МО

Студенты Московского областного медицинского колледжа заключили более 230 договоров на целевое обучение с областной станцией скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Учащиеся 1-4 курсов могут оформить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных больниц или на станцию скорой помощи. Для участников программы предусмотрена стипендия от медицинского учреждения. После выпуска они выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трёх лет.
«Благодаря программе целевого обучения мы можем готовить специалистов для наших медицинских учреждений. Главное преимущество для студентов – гарантированное место работы после выпуска из колледжа. В этом году более 230 студентов заключили договор на целевое обучение с Московской областной скорой медицинской помощью», – отметил министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Как напомнили в министерстве, подмосковные молодые специалисты со средним медицинским образованием получают ежемесячную доплату на 7 тыс. рублей. Им доступны и другие региональные меры социальной поддержки. Информацию об этом можно найти на сайте.

Читайте также:

Эксперты предупреждают о возвращении к эпохе до открытия пенициллина

Врач Михайлова объяснила прямую связь сна и стресса

Диетолог Гинзбург объяснил пользу хурмы для людей в 50


#здравоохранение
#минздрав мо
#студенты
#договор
#скорая помощь
#сапанюк алексей
#подмосковье
#московская область
#трудоустройство
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперты предупреждают о возвращении к эпохе до открытия пенициллина
Bild: эффективность антибиотиков стремительно падает
21 октября 2024, 08:35

Фото: iStock/SweetBunFactory

Стремительное увеличение числа микроорганизмов ставит под угрозу достижения современной медицины. Об этом информирует таблоид Bild.
«Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина», — приводит издание слова президента Общества инфекционной терапии Матиаса Плетца.

Основными факторами ухудшения ситуации стали рост туристических поездок после пандемии коронавируса и чрезмерное назначение антибиотиков, особенно при лечении респираторных заболеваний, вызванных вирусами. Эксперты отмечают, что антибиотики часто назначаются не по делу, особенно детям с простудами, что способствует развитию устойчивых патогенов.

Согласно недавнему исследованию, к 2050 году более 39 миллионов человек могут погибнуть от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. В Европейском Союзе уже сейчас ежегодно умирает около 35 тысяч человек от инфекций, связанных с устойчивыми бактериями.

Дополнительно, нехватка новых антибиотиков и недостаточное финансирование исследований усугубляют кризис. С 2017 года было одобрено всего 12 новых антибиотиков, что ставит под сомнение способность медицины справиться с растущими угрозами.

Читайте также:

Врач Михайлова объяснила прямую связь сна и стресса

Диетолог Гинзбург объяснил пользу хурмы для людей в 50

Нарколог Холдин раскрыл причины четырехкратного увеличения риска рака груди
#антибиотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Михайлова объяснила прямую связь сна и стресса
19 октября 2024, 14:41

Фото: iStock/fizkes

Кандидат медицинских наук врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова заявила о связи между сном и стрессом, которая заключается в том, что полноценный сон препятствует выделению стрессовых гормонов.
«У человека, который мало спит, снижается чувствительность к инсулину, нарушается обмен глюкозы, что приводит к сахарному диабету. Набор лишнего веса также связан с хроническим недосыпанием. Нарушается аппетит, усиливается голод, человек, который ночью не спит, тянется к холодильнику», — добавила в беседе с RT врач.

До этого врач, доктор медицинских наук Павел Трахтман заявил, что на сегодняшний день медицине известно 44 группы крови с различными белками.

«Многие слышали про резус-фактор, о котором обычно говорят неразрывно с одной из четырех групп крови. У человека может быть первая группа крови с положительным резус-фактором или третья с отрицательным. Этот показатель определяют по наличию особого белка D на поверхности красных кровяных телец. Если белок есть, то резус-фактор положительный, а если нет — отрицательный», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.

Ранее психиатр, психотерапевт Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Абрамова заявила, что анализы при выявлении депрессии не совсем уместны, поскольку уровень гормонов даже у людей с этим заболеванием может быть в пределах нормы.

Читайте также:

Врач Абрамова объяснила нецелесообразность анализов для выявления депрессии

«Мина замедленного действия»: Врач раскрыл, по какому признаку можно обнаружить рак легких

В Павловском Посаде 24 октября проведут День донора
#врач
#человек
#здоровье
#сон
#кровь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Гинзбург объяснил пользу хурмы для людей в 50+
19 октября 2024, 14:30

Фото: iStock/Armastas

Диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург заявил, что хурма обладает рядом полезных свойств, а людям, которым чуть за 50, фрукт помогает предотвратить преждевременное старение.
«В хурме много витаминов А, В, С, а также микроэлементов. Вещества, содержащиеся в фрукте, улучшают работу нервной системы, поддерживают иммунитет, помогают организму защищаться от различных опасных инфекционных возбудителей. Продукт позволяет сохранить пигмент, а это означает, что волосы долго не будут седеть. Хурма предотвращает преждевременное старение», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

При этом он предупредил о том, что злоупотреблять хурмой всё равно не следует, особенно тем людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой, мочекаменная болезнь и сахарный диабет.

А врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева рассказала, что людям с пищевой непереносимостью каких-либо элементов следует вести пищевой дневник.

«При пищевой непереносимости пациенту назначают ежедневно вести дневник питания, чтобы обнаружить «продукт-виновник». Врач также может назначить анализы крови на исключение целиакии и аллергии на пищевые продукты. Лечение направлено на облегчение симптомов. По показаниям пациенту назначают антацидные и противодиарейные лекарства, а в некоторых случаях — приём ферментов», — прояснила в беседе с RT врач.

Ранее эксперт в области здорового питания Александра Гудимова заявила, что привычные всем снеки и чипсы можно заменить их фруктовыми аналогами, что будет намного полезнее.

Читайте также:

Эксперт здорового питания Гудимова назвала полезную альтернативу чипсам

«Вздутие и проблемы со стулом»: диетолог Круглова раскрыла, какие сладости опасны для здоровья

Диетолог Круглова опровергла высокую калорийность хлеба
#эксперт
#продукты
#врач
#диетолог
#иммунитет
#здоровье
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт здорового питания Гудимова назвала полезную альтернативу чипсам
Эксперт здорового питания Гудимова советовала заменить снеки фруктовыми чипсами
18 октября 2024, 19:16

Фото: iStock/javi_indy

Эксперт в области здорового питания Александра Гудимова заявила, что привычные всем снеки и чипсы можно заменить их фруктовыми аналогами, что будет намного полезнее.
«Вместо привычных чипсов, сухариков, попкорна присмотритесь к натуральным фруктовым и овощным чипсам, например, из яблок, груш, тыквы, моркови, батата, свеклы или нута», — пояснила в беседе с Газета.ру Гудимова.

Она добавила, что альтернативой сладким глазированным хлопьям и шарикам могут стать гранола или мюсли в сочетании с натуральным йогуртом.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявляла, что хлеб в умеренных количествах не вредит здоровью человека даже при условии его стремления к снижению веса.

Читайте также:

«Вздутие и проблемы со стулом»: диетолог Круглова раскрыла, какие сладости опасны для здоровья

Диетолог Круглова опровергла высокую калорийность хлеба

Профессор Мойсеяк озвучила альтернативы кофе
#врач
#диетолог
#сладости
#продукты
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате