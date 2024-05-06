Жителей Подмосковья предупредили о начале активного сезона у клещей

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили о клещах в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Сотрудники ведомства напомнили жителям правила прибывания на улице и в лесу в сезон клещей.
Стоит отметить, что если Вас все-таки укусил необходимо аккуратно извлечь членистоногое, не повредив его и обратиться к врачу для диагностики, а также сдать кровь на энцефалит и боррелиоз через две недели.
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«На питомца лучше побрызгать специальным аэрозолем и надеть на него противоклещевой ошейник, однако носить его нужно только на прогулке, а хранить в герметичном пакете. Для выхода на улицу спасатели рекомендую выбирать определенную одежду: джемпер, заправленный в брюки; шапка, кепка или капюшон; плотные манжеты; светлая или однотонная одежда; брюки заправлены в сапоги или носки. Для большей надежности нужно обработать одежду специальным спреем, осматривать друг друга раз в 15 минут и проверить одежду и кожу дома после прогулки», — подчеркнул начальник территориального управления № 4 Алексей Бабенко.
Стоит отметить, что если Вас все-таки укусил необходимо аккуратно извлечь членистоногое, не повредив его и обратиться к врачу для диагностики, а также сдать кровь на энцефалит и боррелиоз через две недели.
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Мира Полтева