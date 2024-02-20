Сотрудники компании «Мособлэнерго» сдали в феврале более 40 литров крови

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Более 40 литров крови сдали в ходе февральских донорских акций в Одинцове, Люберцах и Коломне работники компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«На февральских Днях донора кровь сдали 110 работников компании. Всего на этих акциях было заготовлено более 40 литров крови», — отмечается в сообщении.Перед сдачей крови каждый донор прошёл проверку здоровья, а после процедуры всем участникам предложили печенье со сладким чаем, чтобы подкрепить силы, а также перевели выплату, положенную донорам по закону.
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