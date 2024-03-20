В Подмосковье с начала года донорами стали более 18 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 18 тысяч человек сдали кровь и её компоненты с начала 2024 года в Московской области, при этом более 2 тысяч человек стали донорами впервые, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«С начала года 18 тысяч человек сделали 23 тысячи донаций. При этом что 95% людей сдают кровь на безвозмездной основе», — отметила главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.Кровь жители Подмосковья могут сдать в региональном Центре крови, а также в его филиалах в Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске и Щёлкове. Донацию можно сделать и в больницах в 22 подмосковных округах, где есть свои отделения переливания крови. Кроме того, регулярно проводятся выездные донорские акции.
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