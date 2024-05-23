Подмосковные генетики выявили наследственное заболевание у матери по диагнозу ребёнка

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Медики МОНИКИ им. Владимирского сумели выявить наследственное заболевание матери благодаря диагнозу ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В медико-генетический центр МОНИКИ обратилась семья с ребёнком, у которого врач поликлиники заподозрил нейрофиброматоз. Это наследственное генетическое заболевание, характеризующееся образованием опухолей в коже, мягких тканях, нервной системе и внутренних органах. Чаще всего новообразования доброкачественные, но из-за своего размера и расположения могут нарушать работу других органов. В раннем возрасте заболевание проявляется только пятнами кофейного цвета.
Так как у ребёнка подозревали наследственное заболевание, специалисты проводили и диагностику родителей. Во время осмотра матери пациента у неё заметили образование на виске, которое появилось в детстве и с возрастом увеличивалось. О заболевания женщина не подозревала.
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Так как у ребёнка подозревали наследственное заболевание, специалисты проводили и диагностику родителей. Во время осмотра матери пациента у неё заметили образование на виске, которое появилось в детстве и с возрастом увеличивалось. О заболевания женщина не подозревала.
«Мы направили маму с ребёнком на генетическую диагностику. Ребёнок будет наблюдаться по месту жительства, терапия ему пока не показана. А вот женщине рекомендовали план обследования для назначения медикаментозной терапии, а также понимания, является ли образование операбельным. Работу гена остановить невозможно, но терапия может замедлить рост нейрофибромы», - пояснила заведующая консультативным отделением медико-генетического центра МОНИКИ Юлия Коталевская.В дальнейшем мать и ребёнок продолжат наблюдаться у врачей. Пациентам с таким диагнозом рекомендовано делать это в течение всей жизни.
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Лора Луганская