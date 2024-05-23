В Подмосковье приняли роды у пациентки, которой дважды удаляли опухоль мозга

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского помогли родить женщине, которой дважды удаляли злокачественную опухоль головного мозга. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОНИИАГ поступила 33-летняя пациентка на раннем сроке беременности. Ранее она перенесла нейрохирургическую операцию по удалению злокачественной опухоли мозга, а также шесть курсов химио- и лучевой терапии. Однако опухоль вновь начала расти, что привело к повторной операции и дополнительным курсам лечения.
В связи с беременностью пациентке понадобилось наблюдение не только нейрохирургов и онкологов, но и акушеров, знающих особенности подобного заболевания.
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В связи с беременностью пациентке понадобилось наблюдение не только нейрохирургов и онкологов, но и акушеров, знающих особенности подобного заболевания.
«При беременности с таким диагнозом есть риск рецидива заболевания и нарастания неврологической симптоматики. Физиологические изменения в организме беременной могут стать причиной повторного развития осложнений. Однако грамотно подобранное лечение и работа врачей разных специальностей помогли избежать их», – рассказала старший научный сотрудник МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани.На 40-й неделе беременности женщине провели кесарево сечение. На свет появился здоровый мальчик весом 2970 г и ростом 49 см. Сейчас мать и новорождённый уже выписаны.
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Лора Луганская