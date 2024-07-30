Подмосковные хирурги нашли у ребёнка во время операции редкую патологию

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Опасную для жизни врождённую патологию обнаружили врачи Видновской больницы у девятилетнего пациента в ходе операции по удалению аппендицита, ребёнка удалось спасти, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мальчик поступил в больницу с высокой температурой и жалобами на сильную боль в животе и тошноту. Обследование показало, что у ребёнка острый аппендицит, поэтому было решено провести операцию. Во время операции хирурги обнаружили у пациента дивертикул Меккеля — локальное мешковидное выпячивание стенки подвздошной кишки, образовавшееся из-за неполного заращения желточного протока, который участвует в питании зародыша. Такая патология встречается у двух процентов населения», — говорится в сообщении.Как объяснила детский хирург Виктория Жиронкина, эта патология чрезвычайно опасна тем, что у большинства детей дивертикул никак не проявляется, пока не начинается его осложнение — воспаление и кровотечение.
«В этом случае нам очень помогло оперативное вмешательство из-за острого аппендицита, в ходе которого мы и обнаружили опасную патологию», — подчеркнула врач.Спустя два месяца после операции по поводу от аппендицита мальчику в плановом порядке удалили дивертикул. Операция прошла успешно. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.
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