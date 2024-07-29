Подмосковный педиатр Одинаева раскрыла незаменимость грудного молока для ребёнка

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Грудное молоко – уникальный продукт. Индустрия детского питания пока не смогла повторить его состав, заявила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
В грудном молоке содержатся полезные питательные вещества, укрепляющие иммунитет ребенка, поддерживающие гармоничный рост и развитие.
Доказано, что дети, которых кормили грудью реже болеют. У них почти не бывает сахарного диабета, анемии, болезней желудочно-кишечного тракта, ожирения, сердечно-сосудистых патологий.
Как рассказала педиатр, исключительно грудным вскармливание должно быть на протяжении шести месяцев жизни малыша. Но лучше, чтобы оно продолжалось и дальше, после введения прикорма.
Как напомнили в Минздраве Подмосковья, с 29 июля по 4 августа в России проводится Неделя грудного вскармливания.
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«В материнском молоке – более 450 компонентов. Повторить их в виде сухого порошка в банке невозможно. В нём много нужных жиров, которые помогают правильному развитию головного мозга. Много ферментов, белков, углеводов, пробиотиков, которые формируют микробиом кишечника младенца. Благодаря грудному молоку все системы маленького организма будут работать правильно. Кроме того, материнское молоко – защита от заболеваний», – отметила Одинаева.
Доказано, что дети, которых кормили грудью реже болеют. У них почти не бывает сахарного диабета, анемии, болезней желудочно-кишечного тракта, ожирения, сердечно-сосудистых патологий.
Как рассказала педиатр, исключительно грудным вскармливание должно быть на протяжении шести месяцев жизни малыша. Но лучше, чтобы оно продолжалось и дальше, после введения прикорма.
Как напомнили в Минздраве Подмосковья, с 29 июля по 4 августа в России проводится Неделя грудного вскармливания.
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Лора Луганская