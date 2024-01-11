Подмосковные хирурги прооперировали 11-летнюю девочку с двумя матками

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В Люберцах детские хирурги прооперировали 11-летнюю девочку с двумя матками. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу поступила 11-летняя девочка с жалобами на сильное вздутие и асимметрию живота. В ходе диагностики у пациентки врачи выявили удвоение матки.
В настоящий момент девочку выписали на амбулаторное лечение.
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«Данная ситуация крайне опасная и является угрозой жизни для ребенка. Заполненная гноем матка, не только полностью теряет свою функцию, но и несёт в себе прямую угрозу перитонита, то есть разрыва и попадания гнойного содержимого в брюшную полость<…> Поэтому нашими врачами было принято решение об удалении нагноившейся правой матки, с полным сохранением левой матки», - отметил заведующий отделением детской хирургии Владимир Трунов.
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Мира Полтева