Терапевт Рябков перечислил опасные симптомы после падения

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Также собеседник RT рассказал, что при падении может появиться трещина в кости. В таком случае наблюдается отёк и синяк, а также ощущается острая боль.
Ещё одним из последствий падения может стать сотрясение мозга. У пациента наблюдается головокружение, головная боль, тошнота, слабость и сонливость. В этом случае также важно оперативно обратиться за медицинской помощью.
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