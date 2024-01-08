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Терапевт Рябков перечислил опасные симптомы после падения

08 января 2024, 12:29
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал RT, на какие симптомы стоит обратить внимание после падения.
В первую очередь специалист призвал присмотреться к самому очевидному симптому – боли в конечностях. Если наблюдается отёк конечности и боли при движении, следует обратиться к травматологу, чтобы при наличии поставить диагноз.

Также собеседник RT рассказал, что при падении может появиться трещина в кости. В таком случае наблюдается отёк и синяк, а также ощущается острая боль.


При переломе человек также ощущает острую боль, но в отличие от появления трещины, конечностью двигать крайне сложно или даже невозможно. В таком случае важно зафиксировать конечность так, чтобы она была полностью обездвижена.

Ещё одним из последствий падения может стать сотрясение мозга. У пациента наблюдается головокружение, головная боль, тошнота, слабость и сонливость. В этом случае также важно оперативно обратиться за медицинской помощью.

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Диетолог Разаренова: Плавленый сыр вызывает диабет
08 января 2024, 06:25

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Избыточное употребление плавленого сыра может привести к ожирению, диабету и повышению холестерина в крови. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.
«Избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Добавки в плавленом сыре могут также вызывать аллергические реакции у некоторых людей», — уточнила диетолог.

По её словам, плавленый сыр является продуктом низкого ценового сегмента, но его вкус достигается за счет добавок, которые не всегда полезны. Поэтому Разаренова рекомендует употреблять не больше одной-двух ложек плавленого сыра в день.

Говоря о добавках в плавленом сыре, она подчеркнула, что там используются эмульгаторы, ароматизаторы, усилители вкуса и консерванты. Кроме того, зачастую при изготовлении плавленого сыра используются трансжиры.

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#врачи
#здоровье
#диетолог
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Нарколог Холдин рассказал, как быстро вернуть форму после новогодних праздников
07 января 2024, 09:24

Фото: istockphoto/Tat'yana Andreyeva

После долгих новогодних праздников с обильным угощением и алкоголем иногда трудно бывает собраться и привести себя в форму. О том, как нейтрализовать действие лишних калорий и чувствовать себя после длинных выходных бодрым и отдохнувшим, накануне первой рабочей недели года рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Специалист подчеркнул, что чем более здорового и правильного рациона человек придерживался за праздничным столом, тем проще ему будет вернуться в привычный режим. Если всё-таки не удалось соблюсти умеренность в еде и напитках, то не следует ещё больше перегружать организм и подвергать его излишнему стрессу, садясь на жёсткие диеты или пытаясь очиститься какими-то народными методами, считает врач.

Нарколог советует для выведения из организма токсинов алкоголя как можно лучше выспаться, отдать должное длительным пешим прогулкам на свежем воздухе и заняться лёгкой физической активностью. Идеально подойдёт катание на лыжах и коньках или на санках с горки с детьми. Обезвоженный спиртным организм можно также поддержать фруктами и овощами, чистой водой, морсами или чаем, заключил Виталий Холдин.

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#праздники
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ВОЗ призвала носить маски из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19
05 января 2024, 21:14

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал всех надеть маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих государствах. Об этом Гебрейесус написал в социальной сети X.
Глава ВОЗ отметил, что заболеваемость продолжит расти после прошедших праздников. Он также настоятельно призывает всех делать тесты на COVID-19 и обращаться за медпомощью в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что учёные связывают смерть 17 тысячи больных COVID с препаратом от малярии. Уточняется, что погибших, возможно, больше, так как исследование затронуло только период с марта по июль 2020 года.

В начале пандемии коронавируса пациентам выписывали гидроксихлорохин. Российский Минздрав исключил его из рекомендаций весной 2021 года.

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Как после Нового года прийти в форму без стресса для организма: советы фитнес-эксперта
Фитнес-эксперт Киселева назвала простой способ восстановления после праздников
05 января 2024, 13:02

Фото: IStock/AnnaStills

Для россиян 2024-й год начался с десяти дней выходных. В это время хочется расслабиться и забыть о повседневных задачах. О том, как на организм влияет продолжительный отдых, и как безболезненно вернуться в форму, «Радио 1» рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.
По словам эксперта, отсутствие занятий спортом в новогодние праздники никаких фатальных последствий несёт. Но отсутствие какой-либо активности усложняет восстановление и возвращение к повседневным задачам, поэтому во время праздников рекомендуется больше гулять на свежем воздухе, а после – не нагружать организм.
«Возвращаться в стандартную форму после праздников лучше постепенно. Не надо каждый день ходить в фитнес-клуб и активно заниматься. Один-два раза в неделю – стандартный тренировочный процесс. Можно начать с растяжек, с хождения пешком на дорожке, потом постепенно увеличивать нагрузку, доходить и до силовых тренировок», — отметила Ольга Киселева.
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#праздники
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В Подмосковье врачи спасли пациента, который проглотил рыбью кость
05 января 2024, 12:56

Фото: istockphoto /gorodenkoff

В Долгопрудном врачи спасли мужчину, который проходил 4 дня с рыбьей костью. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент прибыл в Долгопрудненскую больницу с болями при глотании на протяжении четырех дней. 44-летний сибиряк, гостивший в в Подмосковье, в новогоднюю ночь ел рыбу, одна из костей которой, оставшись незамеченной, проскочила в горло. Мужчина не придал значения появившимся неприятным ощущениям — мол царапина, само пройдёт.


«В приёмном отделении больницы пациента тщательно осмотрели дежурные терапевт и отоларинголог. Но проблема оказалась глубже и тогда больного передали нам, хирургам-эндоскопистам. Мы при помощи видеоэндоскопа и соответствующих приспособлений увидели и достали косточку из области правой язычно-надгортанной складки», — поделился сотрудник эндоскопического отделения Долгопрудненской больницы Андрей Захаров.


Стоит отметить, что кость в любой момент могла покинуть первоначальное место застревания и проскочить в дыхательные пути. Для динамического наблюдения пациента госпитализировали в хирургическое отделение.


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#рыба
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Детский травматолог Григорьев напомнил правила использования пиротехники
05 января 2024, 12:34

Фото: istockphoto /finwal

Главный детский травматолог Подмосковья Александр Григорьев рассказал о правилах использования пиротехники. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач подчеркнул, что часто для создания праздничной атмосферы люди применяют пиротехнику. Бенгальские огни и салюты — очень красивое и захватывающее зрелище, но при этом невероятно опасное и может привести как к тяжелым травмам, ожогам, а также пожарам.

«Главное правило — пиротехника не предназначена для использования детьми. <…> Бенгальские огни нельзя оставлять без присмотра <…>и ни в коем случае не бросайте их в мусорное ведро. Салюты категорически запрещено запускать в помещении. Устанавливайте салюты на ровной, твердой поверхности, вдали от деревьев, зданий и других объектов. Не пытайтесь запустить салюты, если они повреждены или имеют признаки неисправности», — отметил Александр Григорьев.

Стоит добавить, что фейерверки можно покупать исключительно в официальных магазинах, которые имеют специализированные сертификаты и лицензии.

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Учёные связывают смерть 17 тысячи больных COVID с препаратом от малярии
05 января 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

В начале пандемии коронавируса пациентам выписывали гидроксихлорохин.
По мнению учёных, это могло привести к гибели почти 17 тысяч человек в 6 странах. Российский Минздрав исключил его из рекомендаций весной 2021 года

От приёма противомалярийного препарата гидроксихлорохин в первую волну пандемии коронавируса могли скончаться примерно 16,9 тысяч человек в следующих странах: Франции, Бельгии, Италии, Испании, Турции и США.

Такой вывод сделали французские исследователи, результаты их работы опубликовали в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Гидроксихлорохин назначали без доказательств, которые могли бы подтвердить его клиническую пользу.

В 2021 году в журнале Nature опубликовали данные, согласно которым использование гидроксихлорохина увеличило смертность на 11%. Причиной этому стало нарушение сердечного ритма и другие побочные эффекты.

Погибших, вероятно, больше. Исследование затронуло только период с марта по июль 2020 года. В это время гидроксихлорохин назначали особенно часто. Кроме лечения малярии гидроксихлорохин назначается при ревматоидном артрите, волчанке и других аутоиммунных заболеваниях

ВОЗ в июне 2020 года решила прекратить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID, после обнаружения проблем с сердцем у некоторых пациентов.

Минздрав РФ в то время не стал исключать гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID, заявляя об эффективном использовании в малых дозах у пациентов с диагностированной легкой и среднетяжелой формой течения COVID.

При этом Минздрав признавал, что механизм действия гидроксихлорохина не до конца изучен. Минздрав дал рекомендацию отказаться от гидроксихлорохина в мае 2021 года.

Дональд Трамп, который был в начале пандемии коронавируса президентом США, говорил, что каждый день принимает гидроксихлорохина для профилактики от COVID.

«Что вам терять? Принимайте», — говорил Трамп.
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#коронавирус
#новости
#здоровье
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Терапевт назвала опасные для беременных банкетные блюда
Терапевт Тимощенко: рыба в сыром виде может вызвать проблемы при беременности
05 января 2024, 11:12

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что прием алкоголя в любом виде и количестве во время беременности негативно влияет на развитие и здоровье будущего ребенка. Об этом сообщает NEWS.ru.
Специалист отметила, что острые и перченые продукты не рекомендуется употреблять в пищу, поскольку они могут вызывать неприятные симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта, также обостряется риск появления геморроя. По словам Тимощенко, соленые и маринованные овощи являются причиной задержки жидкости и появления отеков.

«Салаты с избыточным количеством жиров за счет майонезных соусов и высококалорийных компонентов, а также жареные горячие блюда — могут вызвать боли в животе, тяжесть, усилить тошноту», — приводит NEWS.ru слова терапевта.

Плесневые сыры могут повлечь за собой аллергические реакции, а ​сладкие газировки вызовут изжогу и отрыжку.

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Стоматолог Козлова рассказала о профилактике кровоточивости дёсен
05 января 2024, 04:54

Фото: iStock/Mukhina1

45% людей старше 30 лет имеют риск развития заболеваний десен. Что делать в качестве профилактики, чтобы не столкнуться с ними, рассказала изданию «Вечерняя Москва» врач-стоматолог и пародонтолог Валерия Козлова.
По её словам, каждые 3-6 месяцев нужно проводить профилактическую профессиональную гигиену полости рта, которая включает в себя комплексную оценку состояния полости рта, удаление зубного налета и зубного камня (последний может вызывать воспаление десен и гингивит).

Рекомендации по домашнему уходу включают чистку зубов два раза в день с использованием флоссов (зубных нитей), ёршиков и ирригаторов.Кроме того, необходимо проводить регулярный массаж дёсен и использовать противовоспалительные гели, мази и ополаскиватели по рекомендации стоматолога.

Рациональное и сбалансированное питание, употребление в пищу достаточного количества овощей, фруктов и витаминов, также могут помочь предотвратить излишнюю кровоточивость. Особое внимание нужно обратить на продукты, богатые витамином С: киви, клубнику, цитрусовые.

«Чтобы исключить кровоточивость десен, нужно помнить о здоровье организма в целом. Поэтому необходимо лечить хронические заболевания, следить за уровнем сахара в крови. Ведь при высоком уровне сахара организм более уязвим к воспалительным процессам, в том числе и в полости рта», — подытожила Валерия Козлова.

Ранее стоматолог Светлана Трифонова заявила, что лечить заболевший зуб таблеткой самостоятельно бесполезно и даже опасно, поскольку это может окончится нагноениями. Она рекомендовала при зубной боли как можно быстрее обращаться к врачу.

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