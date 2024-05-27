Подмосковные хирурги сделали уникальную операцию пациентке с опухолью матки и грыжей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского, а также Воскресенской больницы прооперировали женщину с опухолью матки и грыжей. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОНИИАГ обратилась 62-летняя женщина с аденокарциномой – злокачественным новообразованием матки. Клетки при бесконтрольном делении прорастали в ткани поражённого органа, в результате была нарушена его работа. При несвоевременном обращении за медицинской помощью подобные патологии приводят к летальному исходу.
Сложность заключалась и в сопутствующих заболеваниях женщины. У неё была вентральная грыжа гигантских размеров 20 на 25 см – выпячивание органов брюшной полости в ослабленные участки передней стенки живота. Помимо этого, у пациентки наблюдался лишний вес – более 150 кг.
Женщина уже выписана и в дальнейшем продолжит лечение под наблюдением врачей по месту жительства.
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Сложность заключалась и в сопутствующих заболеваниях женщины. У неё была вентральная грыжа гигантских размеров 20 на 25 см – выпячивание органов брюшной полости в ослабленные участки передней стенки живота. Помимо этого, у пациентки наблюдался лишний вес – более 150 кг.
«Мы провели консилиум с руководителем центра реконструктивной хирургии Московской области, хирургом Воскресенской больницы Владиславом Бурдаковым. В итоге решили провести радикальную операцию через грыжевые ворота, а также выполнить пластику грыжи тканями пациентки» - рассказал руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром МОНИИАГ Александр Попов.Операцию проводила мультилисциплинарная бригада специалистов. Она потребовала удаления не только женских органов, но и участка подвздошной кишки. Несмотря на большой объём и сложность вмешательства, осложнений удалось избежать. Восстановление у пациентки прошло благоприятно.
Женщина уже выписана и в дальнейшем продолжит лечение под наблюдением врачей по месту жительства.
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Лора Луганская